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Le farmacie di turno
Le attività che oggi rimangono aperte sono tre: a Biella, Quaregna e Candelo
Le farmacie di turno oggi, domenica 26 luglio:
- Azzellino (Ex-Comunale) (Biella), via Rosselli 104, telefono 015-40.23.51
- Boglio (Quaregna), via Martiri della Libertà 7 telefono 015-92.22.41
- Robiolio (Candelo), via Libertà 100, telefono 015-253.60.73 (dalle 9 alle 20)
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