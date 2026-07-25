CircondarioSalute
Le farmacie di turno
Le attività che oggi rimangono aperte sono quattro: a Biella, Lessona, Andorno a Camburzano
Le farmacie di turno oggi, sabato 25 luglio:
- Marinoni (Biella), via Rocchetta 1/A 1/B angolo via Ivrea, telefono 015-849.79.30
- Lodigiani (Lessona), via Roma 22, telefono 015-98.13.84
- Savino (Andorno), via Vittorio Veneto 111, telefono 015-47.27.79
- San Martino (Camburzano), via Remmert 1, telefono 015-259.41.96
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