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Le farmacie di turno

Le attività che oggi rimangono aperte sono quattro: a Biella, Lessona, Andorno a Camburzano

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2 minuti fa

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Le farmacie di turno oggi, sabato 25 luglio:

  • Marinoni (Biella), via Rocchetta 1/A 1/B angolo via Ivrea, telefono 015-849.79.30
  • Lodigiani (Lessona), via Roma 22, telefono 015-98.13.84
  • Savino (Andorno), via Vittorio Veneto 111, telefono 015-47.27.79
  • San Martino (Camburzano), via Remmert 1, telefono 015-259.41.96
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