Biella tra incantesimi e lampade di Ala Dino

A Biella siamo proprio ben cuncià e non solo per i fiumi di polenta legati al recente evento dedicato alla gastronomia locale giunto alla sua nona edizione. Una festa della nostra trazione che si rinnova e che quest’anno ha visto anche un ristorante italiano di Shanghai proporre, per l’occasione, il piatto tipico delle Alpi Biellesi. Questo è il risvolto bello dell’essere ben cuncià. Quello un po’ più critico è rappresentato da questo braccio di ferro senza fine tra amministrazione, operatori del mercato cittadino, opposizione, su un tema, il futuro di Biella, che a questo punto rischia di diventare marginale.

E’, invece, un continuo batti e ribatti tra ripicche verbali, prese di posizione univoche, dispetti, in cui le idee e le proposte (poche) vengono regolarmente messe all’angolo e dove invece a farla da padrone è lo sfottò politico quotidiano. Pensiamo davvero che a questa amministrazione importi realmente spostare il mercato da piazza Falcone al centro? Pensiamo davvero che il sindaco non sappia, già ora, che le regole del commercio, delle abitudini della gente, della logica dei centri commerciali, renderanno lo spostamento fine a se stesso? Se così non fosse, avrebbe ascoltato almeno gli addetti ai lavori, avrebbe realmente (e non solo a slogan) aperto ad una soluzione condivisa ed in linea con i tempi attuali, nell’interesse della città e dei lavoratori coinvolti.

Invece niente: la cosa più importante è che l’opposizione non possa dire la sua, non possa prendere parte attiva (con proprie proposte) alla soluzione del problema. Arrivando persino, nei mesi scorsi, ad adire le vie legali contro l’opposizione per la storia delle firme “false”(con tanto di volti dei consiglieri di opposizione dileggiati pubblicamente nelle bacheche politiche sotto i portici di palazzo Oropa), e, in questi giorni, a bacchettare i promotori del referendum sul mercato cittadino, bocciato dalla commissione di palazzo Oropa, colpevoli a suo dire di cercare solo visibilità politica e di aver fatto perdere tempo agli uffici comunali.

Sembra quasi che il primo cittadino sia vittima di “un incantesimo politico/decisionista a senso unico” che lo porta a vedere ovunque nemici che tramano contro il suo mandato di primo cittadino. Non è così ovviamente: a rompere fortunatamente questo “ oscuro maleficio”, nei giorni scorsi è scesa in campo con un tempismo perfetto niente meno che la lampada di Ala Dino (con lo scioglimento della lista Gentile e con il passaggio dei suoi consiglieri in Forza Italia). Un segnale di ritorno alla “realtà politica” molto chiaro anche per il Sindaco che speriamo possa essergli di aiuto per un nuovo approccio, concreto e condiviso, ai problemi della città.

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