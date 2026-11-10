AttualitàBiella
Malore al semaforo a Biella: muore a 68 anni
Praticato il massaggio cardiaco in strada, non ha ripreso conoscenza
Era fermo in auto al semaforo a Biella in viale Macallè quando ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Biella.
Ma per il 68enne non c’è stato più nulla da fare.
E’ stato tentato il massaggio cardiaco in strada, ma l’uomo non ha più ripreso caonoscenza.
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