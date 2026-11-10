Seguici su

AttualitàBiella

Malore al semaforo a Biella: muore a 68 anni

Praticato il massaggio cardiaco in strada, non ha ripreso conoscenza

Pubblicato

26 minuti fa

il

incidente sulla provinciale
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Era fermo in auto al semaforo a Biella in viale Macallè quando ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Biella.

Ma per il 68enne non c’è stato più nulla da fare.

E’ stato tentato il massaggio cardiaco in strada, ma l’uomo non ha più ripreso caonoscenza.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *