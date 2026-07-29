Riva Vercellotti (FdI): “Consiglio urgente sull’attacco Tav”.

“Abbiamo chiesto la convocazione urgente di un Consiglio regionale dedicato per discutere della TAV e soprattutto dell’inaccettabile attacco al cantiere condotto da una massa di delinquenti radunati da mezza Europa. Riteniamo doveroso affrontare l’argomento in una veste istituzionale, dedicandogli non certo cinque minuti, ma tutto il tempo necessario. Non sfugge, però, l’ennesima dimostrazione delle profonde divisioni che sussistono nel frantumato campo largo: ancora una volta il Pd sta da una parte, Avs e Cinque stelle dall’altra, una parte vuole discutere il tema adesso, l’altra vuole posticipare. Come accade sempre, ogniqualvolta si affronta un tema delicato, il cosiddetto campo largo si sbriciola in posizioni differenti e inconciliabili. Sorvoliamo poi sulla proposta imbarazzante dei grillini di discutere con urgenza un ordine del giorno che nemmeno avevano depositato all’inizio della seduta”. Lo dichiara Carlo Riva Vercellotti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, a margine della sessione in aula di stamane.

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