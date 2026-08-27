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“Orso Blu, il Gruppo Otto non può lasciare sola la cooperativa”
L’intervento di Elisa Francese, segretaria provinciale del Pd
Elisa Francese, segretaria provinciale del Partito Democratico, interviene sulla vicenda Orso Blu. Riceviamo e pubblichiamo.
La decisione di Hermes Fulfilment di non partecipare al tavolo regionale del prossimo 2 settembre sulla crisi Orso Blu è una notizia che preoccupa e che merita una riflessione.
Nella risposta inviata alla Regione Piemonte, Hermes sottolinea il suo ruolo di committente dell’appalto, e che Orso Blu è quindi l’unico soggetto responsabile nei confronti dei dipendenti, ai sensi della normativa applicabile.
È certamente così dal punto di vista formale. Ma il tema che abbiamo davanti è evidentemente un altro.
La crisi che oggi Orso Blu e i suoi lavoratori stanno affrontando nasce dalla cessazione di un rapporto durato oltre quindici anni, prima con Bonprix e successivamente con Hermes Fulfilment, entrambe realtà appartenenti al Gruppo Otto. Un rapporto che ha garantito per molti anni attività e occupazione sul nostro territorio e che oggi termina lasciando oltre cento lavoratrici e lavoratori senza una prospettiva occupazionale.
Pensare che le enormi conseguenze economiche e sociali di questa decisione possano ricadere esclusivamente sulla cooperativa significa far finta di non conoscere la differenza tra la responsabilità giuridica del datore di lavoro e la responsabilità sociale di un grande gruppo industriale.
Hermes afferma poi di non avere acquisito nuovi clienti e, quindi, di non poter prospettare una riattivazione delle attività. Ma partecipare a un tavolo non significa necessariamente arrivare con una nuova commessa. Significa rendersi disponibili a discutere insieme alle istituzioni, ai sindacati e alla cooperativa di tutte le possibili soluzioni: percorsi di ricollocazione, strumenti di accompagnamento dei lavoratori, eventuali incentivi all’uscita o altre misure che possano contribuire a ridurre l’impatto della crisi.
Per questo penso che il confronto non possa fermarsi a Hermes Fulfilment e che sia necessario coinvolgere direttamente anche il Gruppo Otto.
Orso Blu è una cooperativa sociale che occupa oggi centinaia di persone, molte delle quali inserite attraverso percorsi rivolti a lavoratori in condizioni di svantaggio. E’ costretta ad affrontare una crisi molto pesante determinata dalla cessazione dell’appalto e sta cercando, insieme alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni, di tutelare il più possibile i propri lavoratori.
Non può assolutamente essere costretta a farlo da sola.
Chiediamo quindi a Hermes Fulfilment di riconsiderare la propria decisione e al Gruppo Otto di rendersi disponibile a partecipare al confronto, assumendo la propria parte di responsabilità sociale e contribuendo concretamente alla ricerca di una soluzione che tuteli i lavoratori e non metta a rischio il futuro della cooperativa.
Elisa Francese,
segretaria provinciale PD Biellese
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