“Orso Blu, il Gruppo Otto non può lasciare sola la cooperativa”

Elisa Francese, segretaria provinciale del Partito Democratico, interviene sulla vicenda Orso Blu. Riceviamo e pubblichiamo.

La decisione di Hermes Fulfilment di non partecipare al tavolo regionale del prossimo 2 settembre sulla crisi Orso Blu è una notizia che preoccupa e che merita una riflessione.

Nella risposta inviata alla Regione Piemonte, Hermes sottolinea il suo ruolo di committente dell’appalto, e che Orso Blu è quindi l’unico soggetto responsabile nei confronti dei dipendenti, ai sensi della normativa applicabile.

È certamente così dal punto di vista formale. Ma il tema che abbiamo davanti è evidentemente un altro.

La crisi che oggi Orso Blu e i suoi lavoratori stanno affrontando nasce dalla cessazione di un rapporto durato oltre quindici anni, prima con Bonprix e successivamente con Hermes Fulfilment, entrambe realtà appartenenti al Gruppo Otto. Un rapporto che ha garantito per molti anni attività e occupazione sul nostro territorio e che oggi termina lasciando oltre cento lavoratrici e lavoratori senza una prospettiva occupazionale.

Pensare che le enormi conseguenze economiche e sociali di questa decisione possano ricadere esclusivamente sulla cooperativa significa far finta di non conoscere la differenza tra la responsabilità giuridica del datore di lavoro e la responsabilità sociale di un grande gruppo industriale.

Hermes afferma poi di non avere acquisito nuovi clienti e, quindi, di non poter prospettare una riattivazione delle attività. Ma partecipare a un tavolo non significa necessariamente arrivare con una nuova commessa. Significa rendersi disponibili a discutere insieme alle istituzioni, ai sindacati e alla cooperativa di tutte le possibili soluzioni: percorsi di ricollocazione, strumenti di accompagnamento dei lavoratori, eventuali incentivi all’uscita o altre misure che possano contribuire a ridurre l’impatto della crisi.

Per questo penso che il confronto non possa fermarsi a Hermes Fulfilment e che sia necessario coinvolgere direttamente anche il Gruppo Otto.

Orso Blu è una cooperativa sociale che occupa oggi centinaia di persone, molte delle quali inserite attraverso percorsi rivolti a lavoratori in condizioni di svantaggio. E’ costretta ad affrontare una crisi molto pesante determinata dalla cessazione dell’appalto e sta cercando, insieme alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni, di tutelare il più possibile i propri lavoratori.

Non può assolutamente essere costretta a farlo da sola.

Chiediamo quindi a Hermes Fulfilment di riconsiderare la propria decisione e al Gruppo Otto di rendersi disponibile a partecipare al confronto, assumendo la propria parte di responsabilità sociale e contribuendo concretamente alla ricerca di una soluzione che tuteli i lavoratori e non metta a rischio il futuro della cooperativa.

Elisa Francese,

segretaria provinciale PD Biellese

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