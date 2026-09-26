“Non c’è più tempo”. Avs presenta la proposta di legge sul clima

Nella mattinata di oggi, sabato 26 settembre, nella sede della Federazione Provinciale di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra (via Torino 43, Biella), si terrà la presentazione pubblica della proposta di legge regionale sul clima presentata da Alleanza Verdi e Sinistra in Regione Piemonte. L’appuntamento è in programma alle 10.

L’incontro, intitolato “Non c’è più tempo. Ci vuole una legge sul clima in Piemonte”, rappresenta un momento importante per rilanciare con forza l’urgenza di politiche climatiche concrete e strutturali a livello regionale.

Interverranno Alice Ravinale, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra – Piemonte, e Roberto Mezzalama, esperto ambientale e coautore della proposta di legge.

Introduce i lavori Davide Bazzini.

“La proposta di legge nasce dalla consapevolezza che il Piemonte non può più attendere: emergenza climatica, siccità, eventi estremi e perdita di biodiversità richiedono risposte immediate, ambiziose e vincolanti – spiegano in una nota -. L’obiettivo è dotare la Regione di uno strumento normativo che fissi obiettivi chiari di riduzione delle emissioni, tutela del territorio, transizione ecologica e giustizia climatica. L’appuntamento è aperto a cittadine e cittadini, associazioni ambientaliste, amministratori locali, giornalisti e a chiunque ritenga che sul clima non ci sia più tempo da perdere”.

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