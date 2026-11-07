“Mercato, ennesima prova d’arroganza di questa maggioranza”

Continua a far discutere la bocciatura del referendum sullo spostamento del mercato di Biella. Tra le numerose reazioni c’è anche quella di Wilmer Ronzani.

“Con argomenti speciosi, il sindaco di Biella e la sua maggioranza hanno deciso di opporsi alla richiesta di sottoporre all giudizio dei cittadini la decisione di spostare al centro il mercato di Piazza Falcone – scrive l’ex parlamentare del Pci e dei Ds -. È l’ennesima prova di arroganza di questa maggioranza, che ritiene che aver vinto le elezioni la autorizzi a fare ciò che vuole. Che questa sia la posizione del Sindaco Oliviero non mi stupisce, perché esprime una concezione autoritaria del potere: io ho vinto, io comando”.

“​Mi stupisce – continua – il silenzio di alcuni suoi alleati che pure avevano espresso perplessità e riserve nei confronti del progetto. Evidentemente il collante del potere fa premio sulla necessità di farsi carico delle forti preoccupazioni espresse dai quartieri e da una parte della città, senza distinzione di schieramento”.

“​Il rifiuto di accettare di sottoporre la controversa decisione al giudizio dei cittadini è però soprattutto una prova di debolezza ed esprime la paura di trovarsi di fronte a una sconfessione – conclude Ronzani -. ​Un’Amministrazione convinta della validità del progetto che intende realizzare non solo non avrebbe paura di sottoporlo al giudizio della città, ma sarebbe stata la prima a volerlo e a proporlo, così da fugare ogni dubbio e dimostrare la strumentalità dell’atteggiamento di coloro che sono contrari. ​Arroganti e pusillanimi al tempo stesso”.

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