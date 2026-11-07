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“Mercato, ennesima prova d’arroganza di questa maggioranza”
L’attacco di Wilmer Ronzani: “Al tempo stesso è una prova di debolezza ed esprime la paura di trovarsi di fronte a una sconfessione. Un’Amministrazione convinta della validità del progetto non solo non avrebbe paura di sottoporlo al giudizio della città, ma sarebbe stata la prima a volerlo e a proporlo, così da fugare ogni dubbio e dimostrare la strumentalità dell’atteggiamento di coloro che sono contrari”
Continua a far discutere la bocciatura del referendum sullo spostamento del mercato di Biella. Tra le numerose reazioni c’è anche quella di Wilmer Ronzani.
“Con argomenti speciosi, il sindaco di Biella e la sua maggioranza hanno deciso di opporsi alla richiesta di sottoporre all giudizio dei cittadini la decisione di spostare al centro il mercato di Piazza Falcone – scrive l’ex parlamentare del Pci e dei Ds -. È l’ennesima prova di arroganza di questa maggioranza, che ritiene che aver vinto le elezioni la autorizzi a fare ciò che vuole. Che questa sia la posizione del Sindaco Oliviero non mi stupisce, perché esprime una concezione autoritaria del potere: io ho vinto, io comando”.
“Mi stupisce – continua – il silenzio di alcuni suoi alleati che pure avevano espresso perplessità e riserve nei confronti del progetto. Evidentemente il collante del potere fa premio sulla necessità di farsi carico delle forti preoccupazioni espresse dai quartieri e da una parte della città, senza distinzione di schieramento”.
“Il rifiuto di accettare di sottoporre la controversa decisione al giudizio dei cittadini è però soprattutto una prova di debolezza ed esprime la paura di trovarsi di fronte a una sconfessione – conclude Ronzani -. Un’Amministrazione convinta della validità del progetto che intende realizzare non solo non avrebbe paura di sottoporlo al giudizio della città, ma sarebbe stata la prima a volerlo e a proporlo, così da fugare ogni dubbio e dimostrare la strumentalità dell’atteggiamento di coloro che sono contrari. Arroganti e pusillanimi al tempo stesso”.
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