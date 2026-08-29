Dalla fabbrica al Parlamento: a Biella la presentazione del libro sulla storia politica di Wilmer Ronzani

Martedì 1° settembre, alle 20.45, la Federazione Provinciale di Sinistra Italiana e AVS (via Torino 43, Biella) ospiterà la presentazione del libro “Il filo rosso: Dalla fabbrica al Parlamento. Storia di un «comunista italiano»”, edito dall’Istituto Resistenza Biella Vercelli sulla storia politica di Wilmer Ronzani e curato da Roberto Azzoni.

“L’incontro – spiegano gli organizzatori – rappresenta un’importante occasione per ripercorrere, attraverso la biografia del protagonista, una pagina fondamentale della storia politica, sociale e operaia del territorio e del Paese. Dalle prime esperienze nel mondo del lavoro e della fabbrica fino all’impegno nelle istituzioni parlamentari, il volume offre uno spaccato profondo sull’evoluzione della sinistra italiana e sulle sue radici storiche”.

All’evento, organizzato da Sinistra Italiana e Alleanza Verdi Sinistra di Biella, dialogheranno il protagonista del volume Wilmer Ronzani con il giornalista Azzoni, curatore del libro, e Andrea Stroscio, esponente del dipartimento economico di Sinistra Italiana.

La serata offrirà un momento di dibattito aperto al pubblico, ai militanti e a tutti i cittadini interessati a riflettere sul valore della memoria storica e sulle sfide attuali del mondo del lavoro e della rappresentanza politica.

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