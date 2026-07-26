Il comunicato stampa di Sinistra Italiana – Avs Biella sull’iniziativa “I love Villaggio”, che ieri ha visto militanti e simpatizzanti del partito impegnati in un volantinaggio casa per casa contro il trasferimento del mercato da piazza Falcone al centro di Biella. Riceviamo e pubblichiamo.

“Scusi, ma lei spaccia?!”. Questo è di solito l’approccio della destra quando suona i campanelli nelle case popolari. Ricevendo porte in faccia.

“Buongiorno, possiamo lasciarle un volantino contro il trasferimento del mercato?!” è invece il nostro approccio quando andiamo, di casa in casa, di buca in buca, per spiegare il perché siamo contrari alla folle scelta di trasferire il mercato cittadino da piazza Falcone ai Giardini Zumaglini. Riceviamo sempre sorrisi, porte aperte e condivisione.

La differenza è tutta qui: la destra nei quartieri popolari fa propaganda, o contro presunti spacciatori o in campagna elettorale promettendo di tutto e sparendo un minuto dopo il voto.

Alleanza Verdi e Sinistra era al Villaggio durante le elezioni e ci è tornata oggi e in tutti questi mesi. Prima denunciando “la Giunta Olivero odia il Villaggio” e oggi dichiarando il nostro amore per quel quartiere, per chi lo abita e per chi ci lavora.

Abbia il coraggio il Sindaco Olivero e i suoi “fratelli” di farsi un giro in quel quartiere. Non solo registrerebbero la totale contrarietà della popolazione al trasloco del mercato ma si renderebbero conto, per esempio, dello stato di totale abbandono delle case popolari (amministrate da loro a Biella come in Regione) e della manutenzione ordinaria e straordinaria di marciapiedi ed aree verdi totalmente lasciate all’incuria.

Non lo faranno perché hanno paura della verità. Scoprirebbero, infatti, che il trasloco del mercato non lo vuole nessuno come abbiamo scritto nel volantino.

Vogliono buttare 2 milioni di euro per distruggere i giardini Zumaglini, condannando a morte certa decine di ciliegi e riducendo ancora il verde pubblico in città.

Continueremo a batterci perché questo non avvenga e crediamo che, a partire dalla manifestazione apartitica di domenica 26 (ore 16 agli Zumaglini) e dalle migliaia di firme che stiamo continuando a raccogliere, la partecipazione democratica sarà il miglior antidoto all’arroganza e alla prepotenza della destra cittadina.

Sinistra Italiana – Avs Biella

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook