In vista della XXXI Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Consiglio regionale, attraverso la Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e il contrasto ai fenomeni mafiosi, organizza il convegno “Un Piemonte libero dalle mafie” – Conoscere e contrastare il fenomeno mafioso.

Appuntamento lunedì 9 marzo 2026 dalle 9.30 alle 13 a Novara, presso l’Auditorium Cattaneo del Campus dell’Università del Piemonte orientale (via Ettore Perrone 18, Novara), con l’intervento di autorevoli relatori, fra cui magistrati, accademici ed esponenti dell’associazione Libera.

L’evento sarà introdotto dal presidente della Commissione legalità, Domenico Rossi e dai saluti del presidente della Regione, Alberto Cirio, del presidente del Consiglio regionale Davide Nicco e di Gianna Gancia, che è vicepresidente della Commissione Legalità come il consigliere Pasquale Coluccio.

L’evento ha ottenuto il patrocinio dell’Università del Piemonte Orientale. La partecipazione garantisce l’ottenimento dei crediti per l’Ordine degli Avvocati di Novara e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Novara.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook