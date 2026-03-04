Armi nucleari, sostegno al principio del “non primo uso”

Sostegno al principio del “non primo uso” delle armi nucleari: Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, proposto dal Comitato per i Diritti Umani e Civili e presentato dal presidente Davide Nicco a nome di tutto l’Ufficio di Presidenza, che sottolinea l’importanza di tale principio e impegna la Regione alla promozione dello stesso per la de-escalation nucleare, esprimendo in tutte le sedi la propria posizione.“Il principio del non primo uso, tanto semplice quanto dirompente, è stato fatto proprio dal Comitato Diritti umani e civili che ci ha chiesto di portare questo impegno anche in Consiglio regionale. Sappiamo che la nostra espressione non influirà da sola sulle sorti del mondo, ma può essere un piccolo segnale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo principio e sui rischi devastanti di un utilizzo delle armi nucleari”, ha dichiarato il presidente durante l’illustrazione.

Nel corso del dibattito sono intervenuti: Silvio Magliano (Lista Cirio), Carlo Riva Vercellotti e Sergio Ebarnabo (Fdi), Gianna Pentenero, Mauro Calderoni e Domenico Rossi (Pd), Pasquale Coluccio e Alberto Unia (M5s), Alice Ravinale e Valentina Cera (Avs) e Fabrizio Ricca (Lega).

