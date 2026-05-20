Sopralluogo al Castello di Racconigi delle Commissioni cultura e trasporti

Le Commissioni Seconda e Sesta hanno visitato il Castello Reale di Racconigi, incluso nel circuito Unesco delle “Residenze della Casa Savoia in Piemonte”, per un sopralluogo focalizzato sulla tutela del sito e sul potenziamento dei collegamenti. Ad accogliere la delegazione, guidata dalla vicepresidente della Seconda Commissione Marina Bordese, il sindaco e presidente dell’associazione “Le Terre dei Savoia” Valerio Oderda.

“Il Castello è un bene di Racconigi e dell’intero territorio piemontese che ha la necessità di un’attenzione continua. Una delle più importanti è la conservazione del Parco, che vive un momento particolare essendo anche un luogo idoneo a svolgere attività ed eventi di arte e cultura. Questo possiamo considerarlo un monumento faro (punto di riferimento e di forte identità del territorio) e che deve essere rafforzato in questo ruolo”, ha affermato Oderda.

Durante la visita si è discusso a fondo della mobilità per integrare meglio la struttura nel sistema turistico sabaudo, sottolineando la necessità d’introdurre fermate ferroviarie ogni 20 minuti sulla linea Torino – San Giuseppe di Cairo per agevolare l’arrivo delle scolaresche in treno, oltre all’importanza di favorire il cicloturismo con convogli attrezzati per il trasporto delle biciclette.

L’Associazione “Terre dei Savoia” è nata, infatti, per unire l’identità di un’area legata all’antico Ducato, valorizzandone la cultura, il paesaggio e la straordinaria tradizione agroalimentare piemontese, frutto di 300 anni di sperimentazioni agrarie e zootecniche che la rendono la regione con più prodotti tipici. Straordinario anche il tesoro custodito a Racconigi, che vanta più di 9.000 beni mobili tra arredi, dipinti, orologi e porcellane dal XVI al XX secolo, 10.000 volumi e ben 18.000 fotografie d’epoca.

Al sopralluogo, richiesto dalla stessa Bordese e da Federica Barbero (FdI), hanno partecipato anche i consiglieri Daniele Sobrero (Lista Cirio), Emanuela Verzella, Mauro Calderoni (Pd) e Giulia Marro (Avs).

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