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Sette giorni in Consiglio regionale dal 30 marzo

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19 minuti fa

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Il presidente Davide Nicco ha convocato l’Assemblea legislativa martedì 31 marzo, dalle 10 alle 18, con all’ordine del giorno la mozione di sfiducia all’assessore Elena Chiorino, alcune nomine e numerosi atti d’indirizzo. Alle 14 è previsto lo svolgimento del sindacato ispettivo e del question time.

Proseguono le sedute delle Commissioni.

Lunedì 30

11 quarta, presidente Luigi Icardi, informativa della Giunta regionale sull’andamento dei bilanci delle Aziende sanitarie regionali.

Martedì 31

Dalle 10 alle 18 Consiglio regionale.

14 Interrogazioni e Question time.

Mercoledì 1° aprile

10 seconda, presidente Mauro Fava, audizione del primo firmatario della petizione popolare in materia di trasporto ferroviario.

12.30 Conferenza dei capigruppo.

15 terza, presidente Claudio Sacchetto, parere preventivo sulla modifica del regolamento per la tutela della fauna.

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