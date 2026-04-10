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Sette giorni in Consiglio regionale dal 13 aprile

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Il presidente Davide Nicco ha convocato l’Assemblea legislativa martedì 14 aprile, dalle 10 alle 18, con due provvedimenti e diversi atti d’indirizzo. Alle 14 è previsto lo svolgimento del sindacato ispettivo e del question time.

Proseguono le sedute delle Commissioni e del Cal

Questo il programma.

Lunedì 13 aprile

11 quarta, presidente Luigi Icardi, esame Pdl 101 su assistenza diabetologica.

11.45 quarta, audizione del Coordinamento malattie rare.

12.30 quarta, audizione OO.SS. sulla situazione dei lavoratori contratti Aiop e Aris.

Martedì 14 aprile

Dalle 10 alle 18 Consiglio regionale.

14 Interrogazioni e Question time.

Mercoledì 15 aprile

12.30 Conferenza dei capigruppo.

15 terza, vicepresidente vicario Marco Protopapa, audizione dell’associazione agricoltori autonomi italiani sullo stato di crisi del settore primario.

Giovedì 16 aprile

13.30, riunione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali (Cal).

14.15, assemblea plenaria del Consiglio delle autonomie locali (Cal).

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