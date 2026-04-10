La settimana in Consiglio regionale dal 6 al 10 aprile

Tra il 6 e il 10 aprile l’attività del Consiglio regionale del Piemonte si è articolata in una serie di sopralluoghi, audizioni e lavori di Commissione, mettendo al centro cultura, sviluppo territoriale, sicurezza e sostenibilità.

Uno dei momenti più significativi della settimana è stato il sopralluogo della Commissione Cultura, presieduta da Paola Antonetto, alla Reggia di Venaria e al Centro per la conservazione e il restauro di Venaria Reale. L’iniziativa ha permesso ai commissari di osservare da vicino due eccellenze del territorio piemontese e di essere aggiornati sul progetto del nuovo polo scientifico, che sorgerà nell’area dell’ex galoppatoio Lamarmora. Finanziato con il contributo della Regione Piemonte per 2,5 milioni di euro, il polo sarà completato entro la fine del 2026 e rappresenterà un’infrastruttura strategica per la diagnostica e la ricerca applicata ai beni culturali.

Nel corso dell’incontro, la direttrice del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Chiara Teolato, ha ribadito la vocazione della Reggia a costruire politiche di sistema e a rafforzare il proprio ruolo di presidio culturale stabile per il territorio. È stato inoltre annunciato un programma di iniziative verso il 2027, anno del ventesimo anniversario della riapertura, tra cui la mostra “Regine in scena”. Sul fronte della fruizione, è stato evidenziato il crescente successo di pubblico, con oltre 31 mila visitatori nel weekend pasquale, 567 mila presenze complessive nel 2025 e 285 mila dall’inizio dell’anno.

Sempre sul piano delle politiche culturali e identitarie, il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco ha ricevuto a Palazzo Lascaris l’artista torinese Simona Rodano, riconoscendone il contributo alla diffusione della cultura piemontese e italiana all’estero. Il suo metodo didattico, basato su musica e teatro, è oggi adottato in circa 250 scuole di New York, coinvolgendo complessivamente 140 mila studenti. Un’esperienza che si inserisce anche nel rafforzamento del cosiddetto “turismo delle radici”.

In ambito legislativo, la Prima Commissione Bilancio, presieduta da Roberto Ravello, ha licenziato a maggioranza il disegno di legge 133 relativo alla copertura degli oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi. La Commissione ha inoltre avviato l’esame della proposta di legge 124 in materia di sicurezza e installazione di sistemi di videosorveglianza e protezione per immobili privati e collettivi. Il testo di Fabio Isnardi (Pd) mira a sostenere soprattutto i piccoli Comuni, spesso penalizzati dai criteri dei bandi nazionali, e prevede contributi anche per il terzo settore e per soluzioni tecnologiche innovative. L’iter proseguirà con il passaggio al Consiglio delle Autonomie Locali e una consultazione pubblica fino al 30 aprile 2026.

Parallelamente, la Terza Commissione, presieduta dalla vicepresidente Monica Canalis, ha approvato all’unanimità l’aggiornamento delle regole per l’albo delle cooperative di comunità, in attuazione della legge regionale 13 del 2021. Le modifiche ampliano l’accesso alle realtà cooperative, includendo anche le comunità energetiche, con l’obiettivo di rafforzare coesione sociale e sviluppo locale nelle aree più fragili.

Sul versante ambientale, la Commissione presieduta da Sergio Bartoli ha svolto un’audizione con i vertici di Hydroaid – Scuola internazionale dell’acqua per lo sviluppo. L’associazione, con la presidente Mercedes Bresso, ha illustrato le proprie attività formative gratuite sulla gestione delle risorse idriche, rivolte a studenti e operatori in Italia e all’estero, con un approccio interdisciplinare e internazionale. I consiglieri intervenuti hanno approfondito temi legati alla formazione e alla diffusione della cultura dell’acqua come risorsa strategica.

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