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Partecipare ai bandi europei

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11 minuti fa

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Nella Sala Consiliare della Provincia di Asti, il consigliere segretario Fabio Carosso è intervenuto alla presentazione del progetto “Applicazione dei processi di governance partecipata sul territorio”, un’iniziativa promossa dalla Consulta regionale europea in collaborazione con l’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE).
L’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi sindaci e amministratori locali, si è rivelato un momento di confronto concreto sulle sfide e sulle opportunità che attendono i territori, in particolare quelli dei piccoli comuni, spesso alle prese con risorse limitate ma ricchi di potenzialità.
“Il progetto – ha sottolineato Carosso rivolgendosi ai presenti – nasce con l’obiettivo di rafforzare il dialogo istituzionale e la collaborazione con i territori. Vogliamo costruire un rapporto più diretto ed efficace con le amministrazioni locali, favorendo percorsi condivisi di sviluppo che mettano al centro le esigenze reali delle comunità”.
Un’attenzione particolare è stata dedicata al ruolo strategico della partecipazione ai bandi europei, considerata una leva fondamentale per attrarre risorse e sostenere progetti innovativi. “È essenziale – ha aggiunto – accompagnare gli enti locali in una programmazione attenta e consapevole, capace di cogliere le opportunità offerte dall’Europa e di tradurle in interventi concreti sul territorio”.
L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a promuovere modelli di governance partecipata, in cui istituzioni e comunità locali collaborano attivamente per disegnare il futuro dei propri territori, valorizzandone le specificità e rafforzandone la competitività.
 

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