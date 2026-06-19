Sette giorni dal 22 giugno

Il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale, martedì 23 giugno dalle 10 alle 13, con Sindacato ispettivo e Question Time alle 15. All’ordine del giorno il disegno di legge 134 sulla semplificazione normativa e amministrativa, e alcune proposte di deliberazione: 155, sull’aggiornamento 2026 del Piano di rientro dal disavanzo regionale; 158, Rendiconto di gestione 2025 del Consiglio regionale; 151, modifica dello statuto della Agenzia Piemonte Lavoro. L’ordine dei lavori è completato da numerosi atti d’indirizzo.

Proseguono le sedute delle Commissioni.

Lunedì 22

14 quarta, presidente Luigi Icardi, audizione della direzione generale dell’Asl Città di Torino sull’iter di riconoscimento della Breast Unit operativa all’Ospedale Martini.

Martedì 23

Dalle 10 alle 13 Consiglio regionale.

14 Conferenza dei capigruppo

15 Interrogazioni e Question Time.

Giovedì 25

10 prima, presidente Roberto Ravello, proseguimento esame, in sede redigente, del Ddl 140 di riordino dell’ordinamento regionale 2026.

14.30 terza, presidente Claudio Sacchetto, in congiunta con la quinta, presidente Sergio Bartoli, esame del Ddl 136 e della Pdl 55 sulle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

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