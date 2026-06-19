I Signori del Piemonte: a Palazzo Lascaris i ritratti della dinastia Savoia

In occasione della Festa del Piemonte, Palazzo Lascaris ospita dal 18 giugno al 20 luglio 2026 la mostra “I Signori del Piemonte. Ritratti e memorie di una grande dinastia europea”, dedicata alla dinastia sabauda.

L’esposizione, allestita nella Galleria Carla Spagnuolo, presenta 24 dipinti originali provenienti dalla collezione privata di Marco Albera, raffiguranti duchi, principi e re dei Savoia che hanno governato il Piemonte nell’arco di nove secoli.

Con questa mostra diamo il via ai numerosi appuntamenti legati alla Festa del Piemonte, che celebreremo come ogni anno il 19 luglio – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco durante l’incontro di inaugurazione – cinquanta incontri che toccheranno tutto il territorio delle otto province del Piemonte, da oggi e fino ad ottobre.

Il percorso espositivo prende avvio da Emanuele Filiberto, che nel 1563 trasferì la capitale a Torino, e include opere datate tra il XVI e il XIX secolo. Tra i pezzi di rilievo figurano i ritratti di Carlo Emanuele III realizzato da Maria Giovanna Clementi e la serie dedicata alla famiglia di Vittorio Amedeo III attribuita a Carlo Sarmetti. Sono inoltre esposte riproduzioni cartografiche degli Stati sabaudi e il volume storico Famiglie celebri italiane di Pompeo Litta.

La mostra rimarrà aperta al pubblico a Palazzo Lascaris (via Alfieri 15 a Torino) dal 18 giugno al 20 luglio 2026, nelle tre sale della Galleria Carla Spagnuolo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Ingresso gratuito e catalogo omaggio.

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