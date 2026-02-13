Sette giorni dal 16 febbraio

Seguici su

La prossima settimana sono previste diverse riunioni delle Commissioni e il sopralluogo ai cantieri per il prolungamento della metropolitana 1 di Torino.
Questo il calendario istituzionale.Lunedì 16 febbraio
16 quarta, presidente Luigi Icardi, prime determinazioni sulla Pdl 109 sul sostegno del caregiver familiare ed esame della Pdcr 144 sulla rete ospedaliera del Vco.Mercoledì 18
9.30 seconda, presidente Mauro Fava, sopralluogo ai cantieri della metropolitana, Stazione Collegno Centro. Si prosegue, alle 14, in ordinaria per un approfondimento sul Ddl 94 “Cresci Piemonte”.15 terza, presidente Claudio Sacchetto, audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di produttori vitivinicoli.16 riunione dell’Osservatorio sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento.Giovedì 19
10 prima, presidente Roberto Ravello, informativa dell’assessore Gianluca Vignale sul Piao 2026-2028..11 Conferenza dei capigruppo.14.30 quinta, presidente Sergio Bartoli, audizione dell’associazione ViviBalon sull’economia circolare.

