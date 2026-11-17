Oltre 200 atlete e atleti piemontesi che si sono distinti ai massimi livelli internazionali sono stati premiati a Casa Tennis, in piazza Castello a Torino, nell’ambito della cerimonia “Le eccellenze sportive del Piemonte”, promossa da Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Città di Torino, Coni Piemonte e Cip Piemonte.I riconoscimenti sono stati assegnati a sportivi appartenenti a circa 50 federazioni olimpiche e paralimpiche che hanno conquistato medaglie e risultati di prestigio in Campionati del Mondo, Campionati Europei, Olimpiadi, Paralimpiadi e Giochi del Mediterraneo.A consegnare le targhe commemorative, recanti la dedica «Per aver rappresentato con orgoglio il Piemonte nel mondo, trasformando impegno, talento e passione in un grande successo sportivo», sono stati il presidente della Regione Piemonte e del Consiglio regionale Alberto Cirio e Davide Nicco, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni, l’assessore comunale allo Sport Domenico Carretta, la presidente del Cip Piemonte Silvia Bruno e il presidente del Coni Piemonte Stefano Mossino.Ad aprire la cerimonia è stato il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, che ha posto l’accento sul valore umano delle imprese sportive e sul significato dell’iniziativa.“Dietro ogni medaglia, ogni vittoria e ogni traguardo raggiunto ci sono sacrifici, rinunce, passione e tanti sogni che diventano realtà. Oggi vogliamo fermarci a guardare proprio queste storie, incontrare i nostri atleti e dire loro grazie per le emozioni che ci hanno regalato e per aver portato il nome del Piemonte nel mondo”, ha dichiarato Nicco.Il presidente del Consiglio ha inoltre sottolineato come lo sport rappresenti uno straordinario strumento di crescita e coesione sociale: “Lo sport non ha confini e ogni disciplina, con i suoi campioni, contribuisce a costruire un patrimonio di valori, entusiasmo e appartenenza. Quello di oggi è un momento di festa e di orgoglio: i nostri campioni ci regalano racconti di vita, emozioni e motivi per essere orgogliosi della nostra terra”.

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