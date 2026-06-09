Olimpiadi della cultura e del talento: vincitori ricevuti in Consiglio

Studenti e studentesse del del Liceo “Giolitti-Gandino” di Bra, vincitori della 17ª edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento (OCT), prestigiosa kermesse patrocinata dal Parlamento italiano e da RAI Scuola, ricevuti a Palazzo Lascaris dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Ravetti, insieme ai consiglieri Mauro Calderoni (Pd) e Giulia Marro (Avs).

La classe 5° è risultata la vincitrice assoluta nazionale, mentre la 1° si è classificata dodicesima nella classifica generale, ma ha spiccato tra le altre classi del biennio in graduatoria.

Il concorso è una competizione multidisciplinare a squadre che si articola in tre fasi: eliminatorie “Giochi di Galileo”, semifinali territoriali e finali nazionali. Ogni squadra è composta da sei studenti iscritti alla medesima scuola.

“Questa esperienza ci ha insegnato diversi valori – hanno spiegato i partecipanti – e ci ha permesso di metterci in gioco su ambiti come cultura o talenti che magari non sapevano nemmeno di avere, come la creazione di uno spettacolo teatrale, oppure musica, danza o canto. Abbiamo capito il valore della collaborazione e della squadra: la somma delle parti è più importante del singolo”.

“Grazie per aver richiamato l’importanza di saper collaborare all’interno di una squadra, un messaggio abbastanza in controtendenza rispetto all’opinione pubblica prevalente, dove si mira molto al merito, ma come percorso individuale, più che al percorso collettivo. Quindi un messaggio forte che cercheremo di amplificare. Un tempo i migliori talenti del nostro paese si occupavano anche della cosiddetta cosa pubblica. I talenti si mettevano a disposizione nei luoghi della democrazia nelle istituzioni. Vi auguriamo di sviluppare i vostri talenti nei luoghi e nelle materie che voi preferite. Auguro a tutti noi nel futuro che un po’ del vostro talento possa essere messo al servizio della nostra democrazia”, hanno concluso i consiglieri.

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