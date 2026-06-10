La Festa del Piemonte diventa diffusa, 50 eventi in tutta la regione

Cinquanta eventi diffusi in tutti i territori del Piemonte per celebrare la Festa del Piemonte: un appuntamento fissato al 19 luglio di ogni anno dalla legge regionale nel 2022, in ricordo della Battaglia dell’Assietta del 1747.

La presentazione del vasto programma, organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con numerose realtà culturali piemontesi, si è svolta il 10 giugno a Palazzo Lascaris, alla presenza dei rappresentanti dei diversi enti e associazioni coinvolti.

“Quest’anno per la prima volta oltre alla rievocazione storica al Colle dell’Assietta – ha esordito il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco – si svolgeranno in tutto il Piemonte tantissimi appuntamenti, facendo rete fra numerosi soggetti, in tutte le province, in luoghi simbolici della nostra regione. Un modo per fare una festa diffusa, a 360 gradi, guardando non solo alla nostra storia passata ma anche al futuro”.

Il vicepresidente Domenico Ravetti ha sottolineato come “Il Piemonte è parte della storia d’Italia. Festeggiamo l’appartenenza a questo territorio multiforme per consegnare la sua storia secolare, arricchita dalle nuove esperienze, alle generazioni future”.

Il consigliere segretario Fabio Carosso, parlando in piemontese, ha ringraziato tutte le associazioni che hanno partecipato a questo grande evento diffuso su tutto il territorio della regione che durerà da giugno a ottobre.



Gli appuntamenti della Festa del Piemonte prendono il via venerdì 12 giugno a Palazzo Lascaris con la conferenza sulla battaglia dell’Assietta, proseguono con conferenze, passeggiate musicali, concerti corali, mostre, tra cui segnaliamo: Novara (20 giugno), Asti (23 giugno), Benna – Biella (25 giugno), Novalesa (28 giugno e 11 luglio), Vercelli (2 luglio), Varallo Sesia (11 luglio), Alessandria (15 luglio), Colle dell’Assietta (18 e 19 luglio), Fenestrelle (19 luglio, agosto e settembre). Ultimo appuntamento previsto il 23 e 24 ottobre a Cherasco-Cuneo.

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