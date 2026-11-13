Intramoenia, agricoltura ed ex Ilva: i temi affrontati in settimana dal Consiglio regionale

Tra gli atti approvati questa settimana spicca la proposta di legge al Parlamento, per estendere agli infermieri e agli altri professionisti sanitari la possibilità di svolgere attività libero-professionale in regime di intramoenia. L’obiettivo è rendere più attrattive le professioni sanitarie e favorire la permanenza degli operatori nel servizio pubblico.Via libera anche all’ordine del giorno che chiede l’abolizione del pedaggio al casello di Carmagnola sull’autostrada Torino-Savona. Il presidente Alberto Cirio ha annunciato di aver già avviato un confronto con il gestore della A6 per valutare la fattibilità dell’intervento.L’Aula si è occupata inoltre delle difficoltà dell’agricoltura piemontese, con particolare attenzione al caro gasolio, all’aumento dei costi di produzione e alle difficoltà finanziarie delle aziende vitivinicole. Approvati anche due ordini del giorno sulla crisi di Acciaierie d’Italia, ex Ilva, per sollecitare il Governo a tutelare gli stabilimenti di Novi Ligure e Racconigi e i 614 lavoratori piemontesi coinvolti nella vertenza.Infine, è stata prorogata fino al 30 dicembre la mostra fotografica “Le donne della Repubblica. 80 anni di conquiste nelle cronache dell’Ansa”, allestita nell’atrio di Palazzo Lascaris e realizzata dall’Ansa in collaborazione con il Consiglio regionale.

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