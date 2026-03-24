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In Consiglio regionale letti i nomi delle 1.117 vittime di mafia

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8 minuti fa

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In occasione della Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile, il Consiglio regionale ha dato lettura dei nomi delle 1.117 persone rimaste uccise dal 1861 a oggi.
Un momento istituzionale di raccoglimento e responsabilità civile per mantenere viva la memoria delle vittime innocenti e rinnovare l’impegno contro ogni forma di criminalità organizzata. La lettura ha scandito uno a uno i nomi, restituendo dignità e riconoscimento a chi ha perso la vita per mano mafiosa.
L’iniziativa nasce grazie a una norma proposta dal consigliere Pasquale Coluccio (M5S) nel 2025 e inserita nella legge regionale sugli interventi in favore della prevenzione della criminalità.

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