Il presidente Nicco ha incontrato il nuovo Questore di Torino Gambino

Il Presidente del Consiglio regionale Davide Nicco ha ricevuto a Palazzo Lascaris in visita ufficiale, il nuovo Questore di Torino Massimo Gambino, in carica nel capoluogo piemontese da gennaio 2026.

L’incontro si è svolto in un clima di cordiale collaborazione istituzionale. Il Presidente Nicco ha innanzitutto rinnovato, a nome dell’Assemblea legislativa, la propria vicinanza alle forze dell’ordine, condannando con fermezza le violenze perpetrate ai danni degli agenti di pubblica sicurezza in occasione della manifestazione dello scorso 31 gennaio a Torino.

Il Presidente ha inoltre ricordato il costante impegno del Consiglio nel contrasto alla violenza sulle donne e nel garantire sostegno agli orfani delle vittime. Infine, ha ribadito l’ampia disponibilità a collaborare per future iniziative e a sostenere percorsi di collaborazione volti a rafforzare la sicurezza e la coesione sociale.

Un invito accolto dal Questore Gambino, che ha sottolineato l’importanza del rapporto con le istituzioni territoriali e ha confermato l’impegno a garantire un dialogo continuo e costruttivo.

