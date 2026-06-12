Emergenze e scuola: i principali provvedimenti della settimana in Consiglio

La settimana di lavori dell’Assemblea legislativa è stata segnata innanzitutto dall’approvazione in Aula, di una legge che introduce nuove regole per la gestione delle emergenze di rilievo regionale. Il provvedimento, approvato a maggioranza, mira a rendere più rapidi ed efficaci gli interventi in caso di calamità come alluvioni, frane, incendi o eventi meteorologici estremi. La norma consente alla Giunta, su proposta del presidente della Regione, di dichiarare lo stato di emergenza quando le situazioni non risultano gestibili con gli strumenti ordinari. In tali casi, il presidente potrà adottare ordinanze di protezione civile anche in deroga alle norme regionali, purché nel rispetto della legislazione nazionale ed europea. Lo stato di emergenza avrà una durata massima di dodici mesi, prorogabile per un ulteriore anno, e dovrà definire con precisione l’area interessata, le prime misure urgenti e la struttura incaricata del coordinamento. A supporto degli interventi sarà inoltre istituito un fondo dedicato.

L’aula consiliare ha poi approvato la delibera sul dimensionamento scolastico e sull’offerta formativa per il triennio 2027-2030. Il provvedimento prevede il mantenimento in deroga delle piccole scuole, soprattutto nei comuni montani e più isolati, nonché la possibilità di aprire scuole dell’infanzia statali nei territori rimasti privi dell’unica scuola paritaria e di istituire nuove sezioni nelle aree con maggiore domanda.

Sul fronte delle commissioni, la prima Bilancio si è riunita in sede redigente per avviare la discussione del disegno di legge 140, relativo alla “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale 2026”. In sede ordinaria ha inoltre approvato a maggioranza la proposta di deliberazione sull’aggiornamento, per il 2026 e gli anni successivi, del piano di rientro pluriennale del disavanzo regionale, e ha incardinato il disegno di legge 145 sull’assestamento al bilancio di previsione 2026-2028 e sulle disposizioni finanziarie. La Commissione Ambiente, riunita congiuntamente con il Comitato per la qualità della normazione, ha ascoltato la relazione dell’assessore sugli effetti del Piano di tutela delle acque, approvato dal Consiglio regionale nel 2021, come previsto dalla clausola valutativa del piano stesso.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha invece dato il via libera a maggioranza al disegno di legge 119, che modifica la normativa regionale sui servizi pubblici non di linea su strada, con particolare riferimento al noleggio con conducente. Il provvedimento introduce una disciplina più puntuale degli obblighi relativi alle rimesse delle imprese del settore.

Infine, gli studenti e le studentesse del liceo “Giolitti-Gandino” di Bra, vincitori della 17ª edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, prestigiosa manifestazione patrocinata dal Parlamento italiano e da Rai Scuola, sono stati ricevuti a Palazzo Lascaris dal vicepresidente del Consiglio regionale.

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