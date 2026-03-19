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Delegazione sudafricana a Palazzo Lascaris, confronto sulla parità di genere

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6 minuti fa

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A Palazzo Lascaris è stata accolta una delegazione della Repubblica Sudafricana, proveniente dalla Provincia di Gauteng e composta da membri del Consiglio provinciale legislativo.

A guidarla Nomathemba Emily Mokgethi, presidente del Multiparty Women’s Caucus e del Comitato Human Settlement, realtà molto attive sui temi della parità di genere.

A riceverla il vicepresidente Domenico Ravetti, che ha dichiarato: “È stata una visita più utile per me che per loro: ho potuto ascoltare le istanze di rappresentanti di un popolo che si è sempre battuto per i propri diritti”.

“Ci siamo confrontati sullo stato della parità tra uomini e donne – ha aggiunto – e siamo stati d’accordo che ci sia ancora strada da fare”.

L’incontro è stato anche l’occasione per illustrare il funzionamento dell’Assemblea legislativa piemontese e soffermarsi sulla storia e sull’architettura di Palazzo Lascaris.

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