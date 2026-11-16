Un territorio senza regia

Sul mercato di Biella abbiamo scritto molto e sicuramente ci torneremo ancora. Il sindaco respinge persino il referendum e sceglie di andare avanti senza dubbi con lo spirito del giocatore d’azzardo.

Il mercato, in fondo, è soltanto un sintomo di un problema radicato. I grandi temi del Biellese sono fermi al palo e le questioni cruciali, come la sanità, le ferrovie e i vari collegamenti, non sono prese più in carico da chi ci amministra.

Non fare sistema oggi, significa soccombere domani e questo vuoto genera sconforto e rabbia, che ci fa dimenticare il buono che ci circonda ancora.

Ad esempio, sulla sanità dovremmo imparare ad essere critici quando mancano risorse o quando i servizi non rispondono alle necessità dei cittadini, ma anche riconoscere e valorizzare quello che abbiamo. Le nostre strutture ospedaliere, le professionalità e i servizi offerti rappresentano un patrimonio che spesso viene apprezzato anche da chi arriva da fuori provincia. Non possiamo limitarci a parlarne, in occasione delle rare riunioni della Conferenza dei sindaci. Occorre una presenza più costante e una capacità di rappresentanza più forte nei confronti della Regione. La sanità biellese deve essere sostenuta, conosciuta e messa nelle condizioni di esprimere tutte le sue potenzialità. Questo dovrebbe fare la politica, non soltanto reclamare ciò che manca, ma difendere e promuovere ciò che funziona.

Ricordo l’esperienza dei Consorzi dei Comuni, quando esisteva un luogo di confronto vero. Le differenze politiche non mancavano, ma non impedivano di discutere insieme di viabilità, sanità, infrastrutture e sviluppo. Era un momento di confronto istituzionale importante, nel quale si cercava di costruire una posizione comune nell’interesse del territorio. Poi quell’esperienza è stata abbandonata e non è stata sostituita da nulla di altrettanto efficace.

Oggi i sindaci faticano a ritrovarsi, la Provincia non sembra riuscire a svolgere pienamente quel ruolo di raccordo che dovrebbe appartenerle, mentre le diverse istituzioni procedono spesso in ordine sparso. Il Comune di Biella ha perso il suo ruolo naturale come punto di riferimento. Anche il mondo imprenditoriale e dei vari enti economici, che un tempo sapevano esprimere una maggiore capacità di iniziativa e di rappresentanza comune, appaiono meno attivi.

Naturalmente le differenze politiche sono più che legittime. Ma una cosa è confrontarsi sulle diverse ricette, un’altra è non riuscire nemmeno a individuare gli obiettivi comuni. La Valsesia, territorio per molti aspetti altrettanto fragile e periferico, sembra talvolta dimostrare una capacità di coesione da sempre che noi abbiamo progressivamente persino peggiorato. Anche nello sport, i pochi finanziatori che stoicamente si prodigano nel sostenere le singole discipline sono lasciati da soli.

Abbiamo un vuoto di leadership territoriale. Non riguarda soltanto l’attuale maggioranza, che governa e quindi porta la responsabilità principale delle scelte sbagliate. Riguarda anche un’opposizione che dovrebbe trovare maggiore determinazione, cogliere le difficoltà del momento e costruire consenso attorno a proposte concrete, non limitandosi alla pur necessaria critica a corrente alternata.

Il Biellese dovrebbe imparare a volare alto e rendersi conto che siamo una piccolissima provincia, un piccolo quartiere di Torino, ma con un grande potenziale e le schermaglie, le divisioni , gli interessi di bottega, appaiono ai cittadini sfiduciati , ma non fessi, un po’’ patetiche e svilenti.

La politica può dividersi sulle idee, ma non può permettersi di dividersi sul futuro del proprio territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook