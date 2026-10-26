Tenere il timone

Per Daniela Amodei, presidente di Anthropic, una delle più grandi società statunitensi di intelligenza artificiale, lo studio delle materie umanistiche sarà nel prossimo futuro molto importante.

Nell’evoluzione delle competenze tecniche e scientifiche dell’IA, sarà sempre più centrale la comprensione della natura umana, della storia e delle dinamiche sociali e in questa prospettiva le capacità relazionali e l’intelligenza emotiva diventeranno requisiti insostituibili.

Proprio questa settimana Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro al Quirinale, ha ricordato che sono sempre le macchine ad essere al servizio delle persone e non viceversa.

Le parole di Mattarella sono attuali e intercettano un’esigenza che non va ignorata, nemmeno nel Biellese.

La disumanizzazione dei lavori, l’informazione veloce distorta portano alla perdita del controllo con conseguenze tragiche, che fanno esplodere le barbarie che abbiamo visto nei giorni scorsi a Torino e Milano, con il saccheggio dei negozi da parte di ragazzini poco più che bambini.

Il rischio è planetario e se pensiamo che la Cina ha abolito centinaia di corsi di studio in materie umanistiche per incrementare i percorsi sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale, lo squilibrio nel rapporto tra uomo e macchina diventa enorme e fa temere che diminuirà la capacità di controllo.

Il recente avvio del nuovo scolastico a Biella dimostra una continua crisi degli studi umanistici, particolarmente evidente per il liceo Classico, mentre reggono ancora abbastanza bene gli altri licei.

Se sapessimo cogliere oggi questi segnali, in particolare le considerazioni di uno dei colossi mondiali dell’IA, potremmo mettere le basi di un futuro più solido, perché proprio nella riscoperta dell’umanesimo potremo trovare la capacità di gestire un cambiamento epocale, tenendo ben saldo in mano il timone e non facendoci trasportare dalla corrente.

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