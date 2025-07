Quanto è bello vivere in montagna… però

I dati, pubblicati di recente sul rapporto sulla montagna curato dall’Uncem (Unione delle comunità montane) e rilanciati dal Corriere della Sera, evidenziano un aumento del numero di persone che hanno deciso di trasferirsi in borghi montani. Anche nel Biellese, in Valle Elvo, Valle Cervo e, in particolare Valsessera si registrano segnali, seppur piccoli, di un andamento in crescita, che non riesce ancora a supplire al calo demografico dei residenti, ma che va seguito e incoraggiato e che dimostra tutte le potenzialità di una vita più a dimensione d’uomo. Dell’argomento se ne sta occupando nel duplice ruolo di sindaca di Occhieppo Inferiore e di Presidente Unioni Montane Valle Elvo, Monica Mosca, che insieme a due “migrate” dalla Lombardia , Diana Sartori e Chiara Schiavo da non molto nel Biellese, sono convintamente impegnate ad esaltarne le bellezze e le opportunità promuovendo incontri con i residenti, per comprendere le necessità dei servizi indispensabili per incoraggiare un nuovo flusso migratorio che ravvivi le nostre vallate.

Nel Biellese non mancano la natura, l’acqua, il fresco e la tranquillità, ma siamo carenti da sempre e come sempre nei trasporti. Sembra un eterno gioco dell’oca in cui non riusciamo mai a superare questa perenne carenza di collegamenti.

Tornare a vivere in montagna è una possibilità sempre più appetibile, basti pensare ai costi delle case o ai cambiamenti climatici, ma non deve essere vista come una scelta da eremita. Marco Bessone, presidente Uncem, da anni si batte giustamente a difesa dei servizi materiali essenziali. Ci si deve impegnare, investire per rendere la nostra splendida natura ancora più accogliente, altrimenti la poesia cede il passo alla realtà spingendoci a un eterno anacronistico isolamento.

