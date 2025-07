CossatoLand: il parco divertimenti dei supermercati

È ufficiale: a Cossato aprirà un nuovo supermercato! Sì, proprio quello che mancava. L’unico tassello assente in un puzzle di… supermercati.

A quanto pare, a Cossato ogni volta che qualcuno chiude gli occhi e li riapre… puff! È spuntato un altro market.

Siamo ormai ben oltre la soglia del “ce ne sono tanti”. Qui si parla di densità commerciale per metro quadro.

Altro che urbanistica: siamo al retailismo estremo.

Cossato non è più una città, ma un centro commerciale diffuso, continuo, permanente.

C’è chi sogna una metropolitana leggera. Noi abbiamo la linea 1: panetteria – pescheria – profumeria, con interscambio al banco salumi.

Presto non si dirà più “abito in via Martiri”, ma: “Sto nel corridoio centrale, tra il detersivo in offerta e i biscotti senza zucchero”.

Ma il progetto non si ferma qui. Gli esperti prevedono che entro il 2026 sarà possibile entrare a Vigliano e uscire a Masserano senza mai uscire da un supermercato.

Ci sarà un solo grande edificio, unito da tappeti mobili, scale a chiocciola e offerte del giorno.

L’unica vera barriera sarà capire dove finisce la Coop e dove inizia l’Eurospin.

Obiettivo finale? Una città dove le persone nasceranno direttamente tra gli scaffali. Partoriranno nel reparto igiene, cresceranno tra le conserve, si diplomeranno al banco gastronomia e andranno in pensione sotto al neon dell’ortofrutta.

Cossato, capitale del carrello. L’unico posto dove puoi perderti… tra le offerte del volantino.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook