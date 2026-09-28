Il bluff del sindaco

Da una settimana sembra calato il silenzio sullo spostamento del Mercato, dopo i ripetuti niet di Olivero, sordo e respingente a qualsiasi proposta, compresa quella legittima e costruttiva della Lega, suo alleato in Comune.

Invece il dissenso ampio e trasversale, che non arriva soltanto dall’opposizione, ma coinvolge cittadini, ambulanti, commercianti, associazioni, quartieri non deve assolutamente assopirsi, proseguendo in questa battaglia pacifica e civica. Il denominatore comune si chiama amore per la propria città.

Adesso toccherà anche alla Lega dimostrare che le critiche e che la proposta alternativa avanzate rappresentano una posizione reale, non soltanto un distinguo destinato a rientrare, della serie “abbiamo scherzato”.

Se si realizzasse quanto il Sindaco auspica il danno potrebbe essere irreversibile, perché tornare indietro sarebbe quasi impossibile, dopo avere avviato i lavori e le progressive trasformazioni.

Rispondere con sarcasmo e rifiutare qualsiasi proposta ricorda davvero il pokerista che gioca d’azzardo, come detto dallo stesso Olivero: attenzione perché quando si ha in mano un bluff e gli altri al tavolo lo hanno ormai capito, chi gioca un azzardo, anziché ritirarsi, decide di andare all-in. Una scelta che, in politica, rischia di trasformare la fermezza in ostinazione e l’azzardo in un vero e proprio boomerang. Per la città però.

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