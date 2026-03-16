Biella e il silenzio del centro

Sarà capitato anche a voi: è domenica, avete voglia di bere un caffè in centro a Biella e vi incamminate fiduciosi verso un bar. Poi però arriva quella sensazione un po’ malinconica: serrande abbassate, luci spente, strade quasi vuote.

La stessa scena può ripetersi il lunedì, o negli altri giorni della settimana se ci si avventura fuori dagli orari più canonici.

Provate ad avere degli ospiti a cena e, dopo aver mangiato, decidere di fare due passi in centro per concludere la serata con qualcosa da bere. Non è raro trovarsi a girare un po’ a vuoto, alla ricerca di un locale aperto.

Qualche anno fa anche il comico Angelo Duro, durante uno spettacolo al Teatro Odeon, aveva ironizzato su questa situazione chiedendosi dal palco se fossimo ancora in lockdown per qualche nuova epidemia. La battuta aveva fatto ridere, ma forse proprio perché conteneva una verità riconoscibile.

Eppure Biella non è una città priva di movimento. Ogni domenica le strutture sportive ospitano partite, gare e competizioni che portano in città atleti, accompagnatori e famiglie. Persone che arrivano da fuori, che magari hanno qualche ora libera prima o dopo le gare e che cercano semplicemente un bar, un locale, un luogo dove fermarsi.

Non è raro vederli passeggiare per il centro, fare qualche passo qua e là, quasi spaesati. Non sembrano distratti da pensieri agonistici: piuttosto stanno cercando qualcosa che spesso faticano a trovare.

Si dice spesso che la colpa sia dei centri commerciali. Un centro storico cittadino vivo, curato, illuminato, con fiori, musica, iniziative originali e legate alla cultura del territorio non teme la concorrenza. Anzi, diventa esso stesso una destinazione.

Forse servirebbe meno retorica e qualche slogan in meno sulla “valorizzazione del centro”. E, al contrario, un po’ più di studio, di ascolto, di riflessione e di modestia.

Perché l’accoglienza di una città non si misura solo nei progetti o nei proclami, ma anche in un gesto semplice: la possibilità, per chi arriva o per chi ci vive, di trovare un bar aperto dove bere un caffè.

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