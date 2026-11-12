La storia sbiadita delle via “coloniali”

Curiosa questa proposta di affiancare alle vie “coloniali” di Biella, la spiegazione di come avvennero i fatti e di quali violenze furono oggetto i popoli colonizzati. La proposta viene dal Coordinamento Biella Antifascista, dal Circolo Tavo Burat e dal Laboratorio Sociale La Città di sotto, cioè tre realtà vicine al mondo della sinistra, che quindi la storia la racconterebbero, ovviamente, vista da sinistra. Ma il colonialismo, in Italia come nel resto del mondo, è un affare di destra. Sinistra e destra dunque ci racconterebbero quei fatti secondo il loro punto di vista, le loro convinzioni ed alla luce di vicende ed episodi ormai troppo lontani per poter essere avallati o smentiti da testimoni diretti.

A dire il vero, neppure la storia ci potrebbe soccorrere poiché, come recita la celebre frase, la storia la scrivono i vincitori e se ci avventurassimo su questo affannoso percorso, credo che la storia dal dopoguerra ad oggi dovrebbe essere completamente riscritta e, probabilmente, neppure in quel caso, riuscirebbe ad ovviare ad omissioni più o meno volute ed a narrazioni più o meno fedeli alla realtà di quanto accadde davvero.

La storia nei secoli s’intreccia con la politica e la politica dà ad ogni evento storico la chiave di lettura più conforme alle diverse scuole di pensiero e di partito.

Per tornare alle vie “coloniali” di Biella (via Addis Abeba, via Asmara, piazza Adua ed altre), si dovrebbe passare dai dispacci del maresciallo Badoglio che annunciava a Mussolini che “…alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba…” alle narrazioni successive che ci raccontano quanto ci costò e quanto costò a quelle popolazioni l’espansionismo del nostro Paese, non diverso per altro da quello di svariati altri Paesi europei, Inghilterra e Francia in testa.

Forse, per non incamminarci lungo un altro percorso irto di polemiche e reciproche accuse, la soluzione migliore sarebbe quella più semplice: sostituire le denominazioni di quella manciata di vie con i nomi di illustri personaggi italiani (uomini di cultura, di scienza e di fede) che dal tempo del post colonialismo in poi abbiano saputo dare lustro all’Italia.

Il tempo delle colonie per l’Italia è finito da quasi un secolo (con il trattato di Parigi del 1947 l’Italia perse tutti i suoi possedimenti coloniali).

E’ un libro chiuso del quale si sta sbiadendo anche la controcopertina.

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