Davvero destra e sinistra fanno a gara per intestarsi questa “genialata” della Pedemontana biellese?

L’intervento di Edoardo Tagliani.

Mi sono preso licenza, ieri sera, di fare due conti sulla Pedemontana Biellese.

La fonte è Gmaps che, di norma, se impostato bene, non sbaglia di moltissimo.

Dunque.

A oggi, calcolando il tragitto Biella – Milano Ghisolfa (barriera di Torino) la media di viaggio è di 1h e 23min su un tragitto di 117km entrando in A4 a Santhià. Pedaggio: 12,1 Euro.

Andiamo a Carisio: 1h e 15 min, 111km. Pedaggio: 10,70 Euro.

Per chi, come me, passa da Balocco, i km sono a 102 e il tempo scende a 1h e 2min. Pedaggio: 9,9 Euro.

Il conto potete farlo benissimo anche voi.

Ora vediamo i vantaggi con la nuova (per modo di dire: progettata 50 anni fa) Pedemontana.

Attualmente, senza la “grande opera”, il tragitto Biella-Ghemme-Ghisolfa prende 1h e 27min su un totale di 118Km.

Non perdiamoci in altri calcoli sul presente e ipotizziamo il futuro.

Una volta finita la Pedemontana, si risparmieranno, ben che vada (conti fatti sempre su GMaps e “ribattuti a mano”) circa 20min grazie al fatto che l’attuale distanza Masseranno-Ghemme diminuirà e sarà piu’ veloce in termini di limite di velocità.

Ergo, con la “nuovissima grande opera”:

Da 118km a 110km (circa 8km in meno da Masserano a Ghemme rispetto a oggi), una stima di 1h e 7min di percorrenza calcolando (moooooolto ottimisticamente) 20min risparmiati per, come scritto sopra, i 7,7km in meno e l’aumento del limite di velocità).

Pedaggio: 9,5 Euro.

Tabellina riassuntiva:

SANTHIA’: 117km – 1h23min – 12,1Euro

CARISIO: 111Km – 1h15min – 10,70 Euro

BALOCCO: 102km – 1h2min – 9,9 Euro

PEDEMONTANA: 110km – 1h7min – 9.5 Euro

Costo stimato per la realizzazione delle “grande opera”:

380 milioni circa.

Ad oggi.

Poi fate i conti voi di quanto aumentano in media le “fatture” sui lavori pubblici in Italia dall’inizio alla fine lavori.

Insomma.

Ma davvero destra e sinistra fanno a gara per intestarsi questa “genialata”?

NB: per completezza. I conti sui tempi di percorrenza dipendono, ovviamente, dal traffico. Quelli qui riportati sono stati calcolati facendo una media tra ieri sera alle 22.00 italiane (pochissimo traffico) e stamane alle 07.30 italiane (ora di punta un po’ ovunque, specie nei dintorni di Ghisolfa).

DISCLAIMER: se ci sono errori di qualche chilometro, non intaccano il quadro generale.

Edoardo Tagliani

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