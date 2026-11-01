Leonardo De Grandi, un novello “Davide contro Golia”. Lo scorso fine settimana il giovane driver ha disputato, a Lonato del Garda, le “Rok Cup Superfinal”, competizione che raggruppava vari campionati internazionali.

Leonardo De Grandi, un novello “Davide contro Golia”

Il giovane biellese, concorrente nella categoria Junior Rok, ha siglato la pole position nel suo gruppo (secondo tempo assoluto Junior su 58 piloti). Vincendo poi la prima manche eliminatoria, mentre un problema tecnico lo ha fermato nella seconda. Nuovamente primo nella terza gara, è sceso di una posizione arrivando secondo nella quarta manche. Penalizzato dal ritiro iniziale, è stato costretto a partire dalla settima casella nella prefinale, conclusa in quarta posizione.

Nella finale, De Grandi si è invece letteralmente scatenato. Scattato dalla 11esima posizione, con una condotta di gara “maximum attack”, ha compiuto ben sei sorpassi, terminando poi il week-end con il quinto posto ottenuto tra 34 piloti, 18 dei quali stranieri.

Per lui queste finali hanno rappresentato un ulteriore tassello di esperienza. Su un palcoscenico internazionale nel quale ha dovuto misurarsi con piloti sicuramente forti e che, seppur molto giovani, sono quasi dei professionisti supportati da team faraonici. Non si è lasciato intimidire e ha dimostrato tutto il proprio talento.

LEGGI ANCHE: Leonardo De Grandi chiude la stagione in pole position

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook