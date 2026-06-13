Iscrizioni ancora aperte per il “Rally Lana Storico”. La kermesse è in programma nel Biellese tra venerdì 27 e sabato 27 giugno.

Iscrizioni ancora aperte per il “Rally Lana Storico”

Manca sempre meno all’edizione numero 15 dell kermesse organizzata da Veglio 4×4 in collaborazione con l’Automobile Club Biella. L’evento abbina anche quest’anno alla gara riservata alle auto storiche e classiche la competizione storica di regolarità, tutti e due con validità per il rispettivo Campionato Italiano.

Le giornate di gara saranno quelle di venerdì 26 e sabato 27 giugno. Oltre alle validità tricolori appena citate, il rally ha confermato le titolazioni per il Trz della Prima Zona, del quale sarà il secondo dei quattro appuntamenti. Saranno inoltre in lizza gli iscritti al “Trofeo A112 Abarth Yokohama”, oltre a quelli del “Memory Fornaca” e del “Michelin Trofeo Storico”.

Ricco di novità è il programma della gara, sempre concentrata in due giorni. Ma con la novità dello svolgimento di una prova speciale, la “Lessona-Piero Giardino”, nella serata del venerdì in concomitanza con il Lessona Summer Festival. Lo stesso tratto cronometrato sarà poi riproposto l’indomani. Assieme alla ripetizione di altre tre prove speciali, porterà a nove il computo per 104,54 chilometri competitivi sui 295,85 del percorso totale. Che come da tradizione partirà dal Centro Commerciale “Gli Orsi”, sede anche dell’arrivo e della cerimonia delle premiazioni.

Le iscrizioni chiuderanno alle 18 di venerdì 19 giugno. La consegna del road book, a cui farà seguito l’inizio delle ricognizioni autorizzate, sarà effettuata sabato 20 alla Fondazione Fila Museum di via Cavour 17/B a Biella.

Il programma

Venerdì 26 giugno l’ Agorà Palace Hotel inizierà dalle 10 a ricevere gli equipaggi iscritti per la procedura delle verifiche sportive. A cui farà seguito mezz’ora più tardi quella delle tecniche negli adiacenti Giardini Zumaglini. Alle 19 dalla pedana Wrc a “Gli Orsi”, lo start della prima vettura che muoverà verso la prima prova nella quale saranno le A112 del trofeo le prime a dare spettacolo. Una volta terminato l’impegno con il cronometro gli equipaggi sosteranno al riordino di “Lessona Eventi” per un rinfresco offerto dall’organizzazione. A cui farà seguito l’ingresso in riordino notturno a partire dalle 21.05.

Alle 8.30 di sabato 27 il rally ripartirà per affrontare le successive otto speciali, inframezzate da due riordini a Cossato e un terzo a “Gli Orsi”, seguito quest’ultimo dal parco assistenza. L’arrivo è previsto alle 18.26, a seguire la cerimonia delle premiazioni sul palco.

Notizie e aggiornamenti sono disponibili sul sito dedicato all’indirizzo www.rallylanastorico.it.

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