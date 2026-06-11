Corrado Pinzano torna in gara. Nel fine settimana sarà al via del “62° Valli Ossolane” a Domodossola, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger 2026.

Corrado Pinzano in gara

Il pilota biellese, affiancato da Mauro Turati sulla Skoda Fabia RS Rally2 (nella foto di Massimo Bettiol) della PA Racing, riparte dal quinto posto di un mese fa in Valtellina. Una gara iniziata nel peggiore dei modi e conclusa con una reazione d’orgoglio da grande equipaggio e con punti pesantissimi in ottica campionato.

Pinzano e Turati erano stati rallentati da una “toccata” dura con una rotoballa di rallentamento. Nonostante la vettura danneggiata e il conseguente ritardo per le riparazioni, non hanno mai smesso di attaccare. Trovando nella pioggia le condizioni ideali per mettere in mostra la propria velocità, avevano poi firmato il successo nella decisiva Power Stage finale. Una prestazione di carattere che ha permesso di incamerare preziosissimi punti aggiuntivi, proiettando l’equipaggio al quarto posto nella classifica provvisoria.

Si riparte dunque da lì, dalla consapevolezza di essere tra i migliori e potendo contare sul supporto del Team PA Racing. Ma si riparte anche con una forte voglia di riscatto per cancellare la delusione dell’edizione 2025 del “Valli Ossolane”, quando furono costretti al ritiro a causa di un incidente.

Le parole del pilota

«Arriviamo al “Valli Ossolane” con ottime sensazioni e tanta carica. In Valtellina abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti. Nnonostante l’errore iniziale, che poteva compromettere tutto, non abbiamo mollato, e la Power Stage ci ha ridato fiducia e punti – ha ricordato Pinzano -. Domodossola per me rappresenta una doppia sfida. Da un lato vogliamo alzare l’asticella del Campionato Challenger. Dall’altro c’è un conto in sospeso con questa gara dopo il ritiro per incidente dello scorso anno. Con Mauro e il Team PA Racing abbiamo lavorato sodo, la Skoda è competitiva e siamo pronti a dare il massimo su strade che non perdonano, ma che sanno regalare grandi emozioni».

Il programma

Il “62° Rally Valli Ossolane” entrerà nel vivo sabato 13 giugno con la partenza da Piazza IV Novembre a Baveno alle 16.01. Dopo il primo passaggio sulla “Baveno-Stresa” alle 16.09 e la “Crodo” alle 17.37, gli equipaggi raggiungeranno il riordino serale di Domodossola alle 18.22. Prima dell’assistenza prevista nella Zona Industriale di Piedimulera alle 20.53. La gara riprenderà poi con il secondo passaggio sulla “Crodo” alle 22.02. Con le vetture che successivamente si dirigeranno verso il riordinamento notturno a Domodossola.

Domenica 14 giugno il rally scatterà nuovamente alle 7.31 da Domodossola. Per affrontare le prove “Fomarco” (8.37), “Cannobina” (9.55) e la spettacolare “Zinox Laser-Druogno” alle 10.34. Seguite dal riordino di Malesco alle 10.49 e dall’assistenza di Piedimulera alle 12.14. Nel pomeriggio il secondo passaggio su “Fomarco” alle 12.59, “Cannobina” alle 14.17 e la decisiva “DomoBianca365” alle 15.16. Prima dell’ultimo riordino a Lusentino previsto alle 15.30. L’arrivo finale sarà in Piazza della Neve a Domodossola ed è fissato per le 17.48.

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