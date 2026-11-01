Giuliano Santi e la gara numero 500. Il ponzonese (classe 1958) ha tagliato un traguardo storico proprio nella prova di casa. Un numero incredibile, spalmato in ben 46 anni di attività.

Era infatti il 1980 quando, a fianco di Leandro Bidese su una Lancia Fulvia Coupè, Giuliano prendeva il via in Valle d’Aosta alla “Ronde des Chateaux Valdotaine” (in foto). Per portarlo fino ad oggi dopo quasi mezzo secolo con il casco in testa.

Giuliano Santi e la gara numero 500

Guascone, sempre allegro e con il motto “eccoci qua!” che lo ha fatto conoscere a tutti durante le sue dirette facebook dalle strade. Il navigatore della scuderia Rally & Co. traccia un bilancio della sua carriera. «Non mi sembra vero di aver disputato cosi tante gare, ma devo dire che la voglia di correre è ancora quella del primo giorno, dalla preparazione della gara al palco di arrivo. Ho corso con tantissimi piloti, sia biellesi che non, e ho vissuto grandi gioie e delusioni, compreso qualche incidente che in ogni caso non mi ha mai fatto passare la passione per i rally».

Alla domanda “Qual’è stata la gara che ricordi con maggiore piacere?” risponde «Devo dire il “Rally della Lana 1993”, valevole per il Campionato Italiano. Quando con il mio amico Graziano Boetto a bordo della Delta Integrale arrivammo ottavi assoluti e primi tra gli equipaggi biellesi, dietro a piloti che facevano tremare i polsi. Una soddisfazione ineguagliabile!».

Per i tifosi biellesi l’equipaggio Boetto-Santi in quegli anni era un tutt’uno, non si poteva dire il cognome di uno senza aggiungere l’altro. «In effetti con Graziano abbiamo corso tantissimo e serbo ricordi bellissimi – spiega -, ma devo dire che ogni pilota mi ha dato qualcosa, come spero di aver fatto io con loro. Non posso menzionare tutti perché rischierei di dimenticare qualcuno anche perché rischierei di portare via troppo spazio citandoli tutti”.

Sempre in abitacolo

Oggi Giuliano Santi (amorevole nonno) è sempre attivo facendo anche da chioccia a giovani piloti in erba. «Corro volentieri sia nei rally storici, ai quali mi sono dedicato maggiormente negli ultimi anni con piloti piu esperti. Sia nei moderni, dove cerco di insegnare a giovanissimi driver la gestione di gara che dopo cosi tanti anni penso di poter trasmettere loro», conclude.

L’annata 2027 dai programmi delineati si presenta gia molto impegnativa, ma è risaputo che Santi non si lascia intimidire dal lavoro, che in questo caso per lui è divertimento e passione. Lo aspettiamo tutti a Biella con un “eccoci qua” che mette sempre il buonumore e un sorriso sul volto di chi lo incontra.

LEGGI ANCHE: Corrado Pinzano e Mauro Turati vincono il 38° Rally Lana

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook