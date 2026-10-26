Corrado Pinzano e Mauro Turati vincono il 38° Rally Lana.

Corrado Pinzano e Mauro Turati vincono il 38° Rally Lana

Corrado Pinzano e Mauro Turati sono i vincitori del 38° Rally Lana. Il driver locale impegnato in questa stagione nel Campionato Rally Challenge, non ha voluto mancare all’appuntamento sulle strade di casa dove ha già vinto nel 2022 ripetendosi in questa stagione con il successo nel “Lana Storico”.

Indicato già alla vigilia fra i pretendenti al successo, il biellese in gara sulla Skoda Fabia del team P.A Racing non ha deluso le aspettative prendendo il controllo delle operazione già nel corso dei due parziali disputati il sabato e con cinque successi parziali riuscendo a mentenere per tutta la gara un ritmo difficile da arginare.

L’unico a cercare di contrastare il passo di Pinzano è stato il toscano Thomas Paperini in gara sulla Skoda Fabia con Monica Cicognini i quali hanno segnare il miglior tempo nel primo passaggio a Curino. Per i portacolori della Povel Group l’appuntamento biellese costituiva il passo decisivo verso la finale nazionale che con il risultato ottenuto a Biella è stato confermato. In terza posizione il valdostano Elwis Chentre in gara con Max Bay sulla Skoda del team Miele nonostante un problema alla luce del navigatore patito nei primi metri di gara. Anche per Chentre il risultato odierno permette di completare la terza casella utile per la sfida finale in Toscana. Quarta posizione per Federico Santini e Gloria Andreis anche loro al via sulla Skoda Fabia del team Roger.

Il toscano ormai naturalizzato piemontese ha faticato a trovare il giusto compromesso con gli pneumatici chiudendo tuttavia appena giù dal podio. Ottimo il quinto posto assoluto finela per l’inossidabile Alessandro Bocchio con Leonardo Mazzilli al rientro dopo un periodo di stop a bordo della Skoda Fabia con i colori della Speed Fire. Ottima prestazione e un sesto posto finale grazie ad un passo autorevole per il giovane Alessandro Negri al via con Marco Zegna sulla Skoda Fabia della Biella Corse seguiti in classifica da Patrick Gagliasso e Dario Beltramo anche loro su una Skoda curata da Roger Tuning apparsi più incisivi nella seconda parte di gara. Buona prestazione anche per l’esperto Davide Negri al via con Marco Coppa sulla Skoda Fabia con la quale oltre all’ottavo posto assoluto conquistano il successo anche nella classifica “Over 55”. Nono posto finale per Filippo Serena e Luca Pieri a confermare una egeminia pressochè completa del marchio Skoda nella top ten finale. Un dominio interrotto dalla Lancia Ypsilon di Cristian Milano e Nicolò Cottellero i quali dopo aver risolto alcuni problemi di assetto hanno espresso un buon ritmo. La classe femminile registra il successo di Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto a bordo di una Skoda.

Grande successo per l’evento promosso dall’Automobile Club di Biella in collaborazioe con “Veglio 4×4” e Rally Lana Alive che ha visto l’intervento alla cerimonia di partenza del Ministro per l’ambiente e per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Particolarmente entusiasmante la prova spettacolo allestita nel centro città che ha chiuso la prima giornata seguita da un pubblico numerosissimo.

Nella foto (Rolling Fast) Corrado Pinzano – Mauro Turati – Skoda Fabia

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