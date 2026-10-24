A Biella nasce Abs, nuova realtà dedicata alla cultura del vino, dell’enogastronomia e del territorio

Nasce a Biella l’Associazione Biellese Sommelier – Abs, una nuova realtà dedicata alla diffusione della cultura del vino, dell’enogastronomia e dei territori, con una particolare attenzione al Biellese e al patrimonio vitivinicolo piemontese.

Il progetto è stato presentato ufficialmente nel corso della serata di ieri, venerdì 23 ottobre, alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale. Hanno partecipato all’incontro l’assessore al Commercio Anna Pisani e i consiglieri comunali Alessandra Guarini, Emanuela Fasson e Matteo Biassoli, testimoniando con la loro presenza l’attenzione delle istituzioni nei confronti di una nuova iniziativa che nasce con l’obiettivo di creare occasioni di formazione, incontro e valorizzazione del territorio.

Abs nasce infatti dalla volontà di creare un punto di riferimento per professionisti, appassionati e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del vino con maggiore consapevolezza. L’obiettivo non è soltanto quello di proporre corsi di formazione, ma di costruire nel tempo una realtà aperta, dinamica e partecipata, capace di promuovere degustazioni, incontri, approfondimenti ed esperienze.

“Per l’Associazione il vino rappresenta un punto di partenza per raccontare molto altro – spiegano dal sodalizio -. Dietro ogni bottiglia ci sono un territorio, un clima, un produttore, delle scelte, una cultura e una storia. Ci sono tradizioni, cucina e persone. Da questa visione nasce la volontà di approfondire non soltanto ciò che si trova nel bicchiere, ma anche il rapporto tra vino, cibo, territorio e cultura, attraverso percorsi capaci di coinvolgere non solo la conoscenza tecnica, ma anche la dimensione sensoriale ed emozionale dell’esperienza enogastronomica. Proprio il legame con il territorio rappresenta uno degli elementi centrali del progetto”.

Abs intende dunque sviluppare un dialogo costante con produttori, ristoratori, professionisti, attività commerciali, associazioni e Istituzioni, favorendo collaborazioni e iniziative che possano contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura enogastronomica locale e piemontese. Un ruolo importante sarà naturalmente riservato alla formazione.

L’Associazione propone un corso base di avvicinamento al vino, pensato per chi parte da zero o desidera approfondire una passione, affiancato da un percorso completo articolato in tre livelli. Il primo livello, dedicato ai Fondamenti, affronta viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e servizio. Il secondo, dedicato ai Territori, accompagna alla scoperta delle principali aree vitivinicole italiane, europee e internazionali. Il terzo livello è invece incentrato sugli Abbinamenti, mettendo direttamente in relazione vino e cucina. Il percorso si conclude con un esame teorico-pratico e con il rilascio del diploma di Sommelier previsto dal percorso formativo Abs.

“La formazione è stata pensata con un approccio concreto, nel quale teoria ed esperienza procedono insieme – spiegano ancora dall’associazione -. Degustazione, cucina, abbinamento cibo-vino ed esperienze sensoriali diventano quindi parte integrante del percorso, con l’obiettivo di fornire non soltanto nozioni, ma soprattutto strumenti per imparare a comprendere, interpretare e raccontare ciò che si trova nel bicchiere e ciò che lo circonda. Per coloro che abbiano già frequentato livelli presso altre associazioni e siano in possesso dei relativi attestati, sarà inoltre possibile valutare l’accesso al livello successivo, evitando, quando possibile, di dover ripartire dall’inizio del percorso. Ma Abs vuole andare oltre la sola attività didattica. Tra gli obiettivi dell’Associazione vi è infatti quello di organizzare degustazioni, incontri con produttori, approfondimenti dedicati a vitigni e territori, esperienze sensoriali e appuntamenti dedicati al rapporto tra vino e cucina, creando occasioni di incontro e di condivisione anche al di fuori delle lezioni. L’intento è quello di far crescere nel Biellese una comunità nella quale competenze ed esperienze diverse possano incontrarsi, mantenendo il vino come filo conduttore di un racconto più ampio fatto di territorio, cultura, gastronomia, persone ed emozioni. Abs si propone quindi come una realtà aperta e inclusiva, rivolta sia a chi desidera intraprendere un percorso per diventare Sommelier, sia a chi vuole semplicemente conoscere meglio il mondo del vino, approfondire una passione e vivere nuove esperienze di conoscenza e condivisione”.

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