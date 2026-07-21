Tecnologia senza competenze: il fattore umano che decide il successo degli investimenti digitali

Le imprese italiane investono in tecnologia, ma spesso si scontrano con un ostacolo che nessuna macchina può superare da sola: la mancanza di persone capaci di farla funzionare. I dati di Unioncamere fotografano un mercato del lavoro in tensione, con difficoltà di reperimento dei profili tecnici intorno al 47% nel 2025, una quota che nel comparto metalmeccanico ed elettronico sale al 59,7%. Il paradosso è evidente: si compra la tecnologia, ma manca chi la traduce in valore.

Un investimento che resta a metà

Acquistare un software avanzato o una macchina connessa non produce automaticamente un ritorno. Lo strumento è una possibilità, non un risultato, e la differenza la fanno le competenze di chi lo usa. Quando in azienda entra una tecnologia nuova senza che nessuno sappia sfruttarla davvero, l’investimento resta a metà: la licenza viene pagata per intero, ma se ne utilizza una frazione delle funzioni, e il vantaggio competitivo atteso non arriva mai.

Il meccanismo che frena il ritorno è quasi sempre lo stesso. Lo strumento viene introdotto, ma i flussi di lavoro restano quelli di prima, perché cambiarli richiede una conoscenza che in azienda non c’è. Il risultato è una tecnologia moderna innestata su processi vecchi, una sovrapposizione che genera frustrazione e fa concludere, erroneamente, che lo strumento non serviva. Il problema non era la tecnologia, ma il vuoto di competenze intorno ad essa.

C’è anche un aspetto psicologico che pesa più di quanto si creda. Davanti a uno strumento nuovo e non padroneggiato, le persone tendono a usarlo nel modo che assomiglia di più a ciò che già conoscevano, neutralizzandone le funzioni più innovative. Un software di progettazione avanzato finisce così per essere usato come una tavola da disegno elettronica, un sistema di gestione dei dati come una semplice cartella condivisa. La tecnologia viene formalmente adottata ma sostanzialmente addomesticata, ridotta a una versione impoverita di sé stessa. Spezzare questa inerzia richiede qualcuno che mostri concretamente il modo nuovo di lavorare, perché raramente le persone cambiano abitudini leggendo un manuale.

Il gap di competenze pesa di più sulle piccole imprese

La carenza di figure specializzate non colpisce tutti allo stesso modo. Secondo le rilevazioni, nelle micro e piccole imprese la quota di mansioni che richiedono competenze digitali specifiche raggiunge il 54,9%, una percentuale elevata proprio dove è più difficile attrarre e trattenere i talenti. Le grandi aziende possono permettersi reparti dedicati alla formazione e stipendi competitivi, la piccola impresa quasi mai.

Questo squilibrio si fa sentire con particolare forza nel Mezzogiorno, dove il tessuto produttivo è fatto in larga parte di realtà di dimensioni contenute. Non a caso sono stati attivati regimi di aiuto specifici per sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche nelle PMI del Sud. La posta in gioco è alta, perché in un contesto di scarsità di personale qualificato l’impresa che non riesce a colmare il divario rischia di restare tagliata fuori dalla trasformazione digitale, e con essa dalle filiere più avanzate.

Il dato preoccupante è la traiettoria. La difficoltà di reperimento dei profili è passata dal 45% del 2023 al 48% del 2024, restando intorno al 47% nel 2025, e per i profili tecnici del manifatturiero alcune rilevazioni del 2026 indicano valori che superano il 70%. Dietro questi numeri c’è una causa strutturale: un sistema formativo che fatica a stare al passo con la velocità dell’innovazione e una demografia che riduce i giovani in ingresso nel mondo del lavoro. È un problema che non si risolverà da sé.

Il valore di chi forma e affianca

Se le competenze non si trovano sul mercato del lavoro, vanno costruite, e qui entra in gioco il ruolo di chi accompagna l’impresa nell’adozione della tecnologia. La formazione e l’affiancamento qualificato non sono un servizio accessorio rispetto al prodotto, sono la condizione perché il prodotto generi valore. Un partner che forma le persone, configura i flussi sulle esigenze reali e resta disponibile quando emergono problemi accorcia drasticamente il tempo che separa l’acquisto dal ritorno.

È una funzione che richiede certificazione e competenza, non improvvisazione. Sul mercato si è affermata l’idea che Nuovamacut è un rivenditore SolidWorks affidabile proprio perché, in qualità di Rivenditore Autorizzato SolidWorks e di Abilitatore Tecnologico, affianca le imprese non solo nella fornitura ma nella formazione e nell’assistenza continuativa. È il segno di un mercato che ha capito un punto: il partner conta quanto la tecnologia, perché è lui a colmare il vuoto di competenze che frena gli investimenti.

Il ritorno passa dalle persone

La lezione che emerge dai numeri è chiara. Il successo di un investimento tecnologico non si misura nel momento dell’acquisto, ma nei mesi successivi, quando si vede se le persone hanno imparato a usarlo e se i processi sono cambiati di conseguenza. Le imprese che ottengono i risultati migliori sono quelle che hanno investito tanto nella tecnologia quanto nelle competenze, considerandole due facce dello stesso progetto.

Per il tessuto produttivo molisano e del Mezzogiorno, dove la dimensione media delle imprese rende il gap di competenze ancora più sensibile, questa consapevolezza è decisiva. Affidarsi a un partner capace di formare e accompagnare non è una spesa in più, è ciò che trasforma un acquisto in un vantaggio duraturo. La tecnologia, da sola, non ha mai fatto crescere un’azienda. Le persone che la sanno usare, sì.

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