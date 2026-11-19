Affidare un cliente importante a un collaboratore, lasciare che un nuovo socio prenda decisioni autonome o smettere di controllare personalmente ogni attività. Per molti imprenditori sono passaggi più complicati di quanto sembrino. Delegare significa infatti condividere responsabilità, accettare margini di incertezza e riconoscere agli altri uno spazio decisionale reale. Una difficoltà che non dipende necessariamente dalla mancanza di competenze manageriali. È un tema affrontato anche dal Dott. Andrea Scozzi, business coach online, psicologo e psicoterapeuta, attraverso un percorso che considera tanto gli aspetti organizzativi quanto quelli emotivi e relazionali della gestione aziendale.

Quando il bisogno di controllo diventa un ostacolo

Chi costruisce un’impresa partendo da zero sviluppa spesso un forte senso di responsabilità. Nei primi anni è normale seguire personalmente clienti, fornitori, contabilità e produzione. Il problema emerge quando l’azienda cresce, ma il modo di gestirla rimane invariato.

L’imprenditore continua a voler approvare ogni preventivo, verificare ogni comunicazione e intervenire anche nelle decisioni meno importanti. Dietro questo comportamento possono esserci il timore di perdere qualità, la paura di commettere errori o la convinzione che nessuno conosca l’attività altrettanto bene.

Il controllo, inizialmente utile, rischia così di trasformarsi in un’abitudine difficile da modificare.

Le conseguenze sulla crescita dell’impresa

L’accentramento produce effetti che vanno oltre il sovraccarico personale. Quando tutte le decisioni passano attraverso un’unica figura, i tempi si allungano e l’organizzazione perde autonomia.

Un collaboratore che deve attendere continuamente un’autorizzazione fatica a sviluppare iniziativa. Un responsabile commerciale privo di margini decisionali potrebbe non riuscire a rispondere tempestivamente alle richieste di un cliente.

Nel frattempo, l’imprenditore trascorre le giornate occupandosi delle urgenze, sottraendo tempo alla pianificazione, all’innovazione e alla ricerca di nuove opportunità.

Si crea così un paradosso: nel tentativo di proteggere l’azienda, chi la guida finisce per limitarne le possibilità di sviluppo.

Delegare significa anche accettare modi diversi di lavorare

Le difficoltà emergono spesso nelle situazioni quotidiane. Un imprenditore può affidare una trattativa a un collaboratore esperto, salvo poi intervenire ripetutamente per correggerne l’approccio. Oppure può assegnare un progetto a un nuovo socio, continuando però a verificarne ogni scelta.

In questi casi la delega esiste formalmente, ma non nella pratica.

Fidarsi non significa rinunciare alle verifiche, bensì stabilire obiettivi, responsabilità e criteri di valutazione chiari, lasciando libertà sulle modalità operative.

Occorre inoltre distinguere gli errori che comportano rischi significativi da quelli correggibili, che possono diventare occasioni di apprendimento.

Imprese familiari e passaggio generazionale: il caso del Biellese

Il tema assume particolare rilevanza nel tessuto imprenditoriale biellese, caratterizzato da una lunga tradizione manifatturiera e da numerose attività a conduzione familiare.

Qui delegare può significare affidare progressivamente la gestione a un figlio, accogliere le proposte di una nuova generazione o condividere il potere decisionale con figure esterne alla famiglia.

Non entrano in gioco soltanto competenze e organigrammi. Per chi ha dedicato decenni alla propria impresa, lasciare spazio può essere vissuto come una perdita di ruolo o di identità. Dall’altra parte, i successori possono sentirsi continuamente sotto esame.

Il passaggio generazionale diventa quindi anche una questione di fiducia, riconoscimento reciproco e ridefinizione dei rapporti familiari. Senza una distribuzione effettiva delle responsabilità, il ricambio rischia di rimanere soltanto formale.

Il ruolo dei meccanismi emotivi nella delega

La difficoltà a delegare non va interpretata automaticamente come un problema psicologico. Possono incidere anche una struttura aziendale poco definita, una formazione insufficiente dei collaboratori o precedenti esperienze negative.

Quando però l’organizzazione dispone già delle competenze necessarie e l’imprenditore continua ad accentrare tutto, può essere utile approfondire i meccanismi che alimentano questa resistenza.

È su questa distinzione che lavora il Dott. Andrea Scozzi, psicologo e psicoterapeuta formato in Terapia Breve Strategica. Nel percorso dedicato agli imprenditori integra strumenti di coaching e intervento psicoterapeutico mirato, affrontando sia le scelte organizzative sia il bisogno di controllo, la paura dell’errore e le difficoltà nel condividere le responsabilità.

Costruire un’autonomia graduale

Superare l’accentramento richiede un cambiamento concreto nella gestione quotidiana. Un primo passo consiste nell’individuare attività delegabili, scegliere persone adeguatamente preparate e concordare risultati attesi e momenti di confronto.

È altrettanto importante evitare di riprendersi sistematicamente le decisioni affidate agli altri. L’autonomia si costruisce attraverso responsabilità effettive, non soltanto dichiarate.

Delegare, in definitiva, non equivale a perdere il controllo dell’impresa. Significa passare da una gestione basata sulla presenza costante del titolare a un’organizzazione capace di funzionare, decidere e crescere anche senza il suo intervento continuo.

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