Perché la comunicazione digitale rende più difficile scegliere un partner

Gli sviluppatori di app di incontri ci hanno assicurato che la tecnologia sarebbe diventata nostra alleata nella lotta contro la solitudine. Sembrava abbastanza semplice: scaricare un’app, creare un profilo e il partner ideale sarebbe stato trovato in pochi clic. Ma in realtà, invece di diventare un ponte verso l’amore, le app sono diventate un altro ostacolo.

Gli appuntamenti digitali ci impediscono di provare attrazione

Nella vita reale, l’attrazione di solito nasce spontaneamente. Vediamo una persona, e il nostro cervello elabora migliaia di piccoli dettagli. Nei primi minuti ci si fa una prima impressione: valutiamo l’aspetto, i tratti del viso e le proporzioni corporee, il modo in cui una persona parla e si muove. E in questa fase iniziale, spesso si capisce se troviamo la persona attraente o meno. Curiosamente, tendiamo a provare attrazione verso persone che crediamo siano attratte da noi. È così che funzionano i neuroni specchio — quando qualcuno mostra interesse per noi, iniziamo a sentire calore in cambio.

Nelle app di incontri, però, funziona tutto in modo diverso. Una persona vivente viene trasformata in una “scheda prodotto”. Valutiamo i candidati in base a criteri specifici: altezza, livello di reddito, interessi. Abbiamo solo qualche foto e diverse righe in un profilo. E ci si aspetta di prendere una decisione in pochi secondi perché l’app ci insegna ad agire rapidamente. Inoltre, gli algoritmi restringono il campo di ricerca, e semplicemente non vediamo persone che non corrispondono ai criteri selezionati — anche se in realtà potrebbero essere proprio quelle che si adattano di più a noi. Di conseguenza, scegliamo semplicemente un “insieme di caratteristiche” piuttosto che una personalità specifica. E questo accade perché è il calcolo freddo che ci guida invece che l’attrazione naturale.

Come la messaggistica trasforma un partner in un’illusione cognitiva

Messaggi lunghi senza incontrarsi di persona sono una trappola per la nostra immaginazione. Quando comunichiamo solo tramite messaggi, assegniamo inconsciamente a una persona qualità che potrebbe non possedere affatto. Questo accade perché il cervello colma le “lacune”. Di conseguenza, ci innamoriamo non di una persona reale, ma di un’illusione che abbiamo creato noi stessi.

Perché è pericoloso? Innanzitutto, la delusione è inevitabile quando finalmente si incontra di persona e si scopre che le versioni digitali e reali della persona non corrispondono. In secondo luogo, più continuiamo a scrivere, più ci allontaniamo dalla realtà. Cominciamo a credere che tra noi esista già una forte connessione, mentre in realtà l’altra persona può percepire la comunicazione in modo completamente diverso.

Il declino della qualità del primo incontro

Un altro problema dei messaggi prolungati è che, al momento del primo appuntamento, portiamo già un enorme peso di aspettative. E il nostro potenziale partner potrebbe averne altrettante. Per questo motivo, il primo incontro si trasforma in una sorta di esame: dobbiamo essere all’altezza delle aspettative dell’altra persona, cercando allo stesso tempo di non deludere noi stessi. Di conseguenza, la qualità del primo appuntamento diminuisce significativamente. Invece di goderci finalmente la compagnia reciproca, monitoriamo il nostro comportamento e allo stesso tempo valutiamo il nostro partner per assicurarci che corrisponda davvero alle nostre aspettative.

La solitudine come fattore della dipendenza dalle piattaforme romantiche digitali

L’obiettivo principale degli sviluppatori di app è mantenere gli utenti all’interno delle loro piattaforme il più a lungo possibile, perché i loro profitti dipendono direttamente da questo. Ecco perché i meccanismi dei servizi di incontri sono identici a quelli del gioco d’azzardo. Le “gratificazioni” sotto forma di match, like e messaggi fanno tornare le persone all’app più e più volte. E per gli utenti, questo è ovviamente dannoso. Perché spesso cadono in una trappola dalla quale può essere estremamente difficile sfuggire.

Inoltre, le persone sole sono spesso persone molto ansiose. Per loro, ricevere attenzione online diventa un modo temporaneo per ridurre la tensione interiore e sentirsi valorizzati. Like, nuovi messaggi e match sono percepiti come conferma del loro valore personale. Ma se la comunicazione online finisce negativamente, l’ansia non torna semplicemente — si intensifica.

Le persone iniziano a dubitare di sé, a paragonarsi agli altri e a chiedersi cosa dovrebbero migliorare per diventare più simpatiche. Alcuni rimangono completamente delusi dagli appuntamenti online e decidono di smettere di usare le app per evitare disagio emotivo. Di conseguenza, l’isolamento si approfondisce ulteriormente. E insieme a questo arrivano problemi di autostima.

Perché una comunicazione prolungata riduce le possibilità di una relazione di successo

Molte persone credono erroneamente che più a lungo comunicano online, meglio possono proteggersi da un’esperienza di incontri fallita. E questa logica ha senso, perché la comunicazione offre l’opportunità di conoscere meglio un’altra persona e capire se faccia al caso proprio. Ma solo se la persona non mente online.

In realtà, quando la comunicazione si prolunga per settimane o addirittura mesi, la qualità della comunicazione diminuisce. Prima o poi, gli argomenti di conversazione finiscono, l’entusiasmo svanisce e il desiderio di incontrarsi di persona viene meno. La relazione non passa alla fase successiva e emerge un senso di routine. Nel migliore dei casi, le persone diventano “amici che si scrivono”. Nel peggiore dei casi, semplicemente smettono di comunicare del tutto.

E spesso, tutto sembra meraviglioso nei messaggi, ma durante un incontro faccia a faccia diventa chiaro che la chimica tanto discussa semplicemente non c’è. Anche se la persona soddisfa tutti i criteri, semplicemente non ci si sente attratti da lei. E se si fosse passati prima alla vera comunicazione, forse non avremmo perso tempo e investito emotivamente senza motivo.

Le videochiamate hot fungono da filtro intermedio che accelera la scelta del partner

La comunicazione video oggi è la forma più onesta di “reality check” precoce. Le videochiamate rompono lo scenario abituale: qui semplicemente non c’è spazio per illusioni. Anche comunicando online, puoi vedere una persona per quello che è davvero e capire subito se scatta la scintilla tra voi. E grazie a questo, risparmi tempo ed eviti delusioni. Ovviamente, anche in una videochiamata casuale, non puoi essere sicuro al 100% che la connessione crescerà in qualcosa di più. Ma in una fase iniziale si acquisisce già una comprensione molto più completa della persona.

E mentre piattaforme chatroulette come Omegle venivano usate solo per passare il tempo, oggi sono diventate piattaforme a tutti gli effetti per trovare l’anima gemella. Ad esempio, su Omegle.chat, gli uomini comunicano solo con le ragazze, il che aumenta le possibilità di incontri promettenti. Possono concentrarsi su persone per cui sono davvero attratti. E se una ragazza non li attira per una videochiamata hot, basta premere il pulsante “Avanti” e iniziare a parlare con qualcun altro in pochi secondi.

È ora di tornare alla realtà

Le app di incontri ci hanno giocato un brutto scherzo. Siamo diventati così assorbiti dalla ricerca del partner “perfetto” che abbiamo completamente dimenticato che i veri sentimenti nascono solo attraverso l’interazione dal vivo l’uno con l’altro. Anche l’algoritmo più avanzato non può prevedere se sorgerà una scintilla tra persone i cui profili corrispondono perfettamente. Ecco perché, per trovare una persona che sia davvero “tua”, si dovrebbe smettere di scorrere e fidarsi ciecamente degli algoritmi, e iniziare a comunicare nella vita reale. Perché la vera vicinanza inizia dove finiscono le illusioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato