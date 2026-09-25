Oli santi: cosa sono, quali sono e quando vengono usati

L’olio è un elemento semplice, presente nella vita quotidiana dell’uomo da migliaia di anni, eppure nella tradizione cristiana ha assunto un significato molto più profondo. Gli oli santi vengono utilizzati in alcuni dei momenti più importanti della vita sacramentale: dal Battesimo alla Cresima, fino all’Unzione degli Infermi. Non esiste, però, un unico olio destinato a tutti questi riti. La Chiesa cattolica ne distingue tre, ciascuno con una funzione e un significato specifici.

Conoscere le differenze tra Sacro Crisma, Olio dei Catecumeni e Olio degli Infermi permette quindi di comprendere meglio gesti che si possono osservare durante diverse celebrazioni. Anche la loro preparazione, benedizione e conservazione seguono una tradizione precisa, che affonda le proprie radici nella storia del cristianesimo e, ancora prima, nella cultura biblica.

Perché proprio l’olio? Un simbolo dalle origini antichissime

Per comprendere il significato degli oli santi bisogna tornare a un’epoca in cui l’olio aveva un ruolo fondamentale nella vita quotidiana. Nel mondo antico non era utilizzato soltanto come alimento: serviva per illuminare, curare il corpo, preparare unguenti e profumi e veniva impiegato in diversi rituali.

Nella Bibbia l’unzione con l’olio assume anche un valore particolare. Re e sacerdoti venivano unti come segno della missione alla quale erano chiamati. L’olio diventa così simbolo di consacrazione, forza e scelta da parte di Dio.

Il cristianesimo ha ripreso questa antica simbologia attribuendole nuovi significati. Il gesto dell’unzione è entrato nella celebrazione di diversi sacramenti e continua ancora oggi a essere utilizzato dalla Chiesa.

Ciò che nella vita quotidiana era associato alla cura e al nutrimento diventa quindi anche un segno visibile di una realtà spirituale.

Quali sono i tre oli santi e a cosa servono

Nella Chiesa cattolica vengono utilizzati tre oli differenti: l’Olio dei Catecumeni, il Sacro Crisma e l’Olio degli Infermi.

L’Olio dei Catecumeni è legato soprattutto alla preparazione al Battesimo. L’unzione esprime simbolicamente forza e sostegno nel cammino verso la nuova vita cristiana.

Il Sacro Crisma è probabilmente il più riconoscibile dei tre. A differenza degli altri oli, è caratterizzato dalla presenza di sostanze aromatiche che gli conferiscono un profumo particolare. Viene utilizzato nel Battesimo e nella Cresima, ma anche durante le ordinazioni e in alcune consacrazioni.

Infine troviamo l’Olio degli Infermi, destinato alla celebrazione dell’Unzione degli Infermi. È associato alla preghiera della Chiesa per chi vive una condizione di grave malattia, fragilità o particolare debolezza.

I tre oli hanno quindi utilizzi differenti e non sono intercambiabili: ciascuno accompagna momenti specifici della vita sacramentale.

Dal Battesimo all’Unzione degli Infermi: quando vengono utilizzati

Gli oli accompagnano idealmente diverse fasi della vita cristiana.

Il primo incontro avviene spesso durante il Battesimo. Nel rito possono essere presenti sia l’Olio dei Catecumeni sia il Sacro Crisma, utilizzati in momenti distinti e con significati differenti.

Il Crisma ritorna poi nella Cresima, quando l’unzione sulla fronte rappresenta uno dei gesti centrali del sacramento. Viene utilizzato anche nell’ordinazione dei sacerdoti e dei vescovi: nel primo caso vengono unte le mani, mentre nel secondo l’unzione riguarda il capo.

Il Sacro Crisma può essere impiegato inoltre nella dedicazione di una nuova chiesa e nella consacrazione dell’altare.

L’Olio degli Infermi appartiene invece a un contesto diverso. Viene utilizzato nell’omonimo sacramento per accompagnare con la preghiera chi affronta una grave malattia o le difficoltà legate alla fragilità e all’età avanzata.

Attraverso gesti diversi, l’olio diventa così un elemento che può accompagnare numerosi momenti significativi della vita.

La Messa Crismale e la benedizione degli oli

C’è un momento particolare dell’anno liturgico durante il quale questi oli assumono un ruolo da protagonisti: la Messa Crismale.

La celebrazione si svolge normalmente durante la Settimana Santa ed è presieduta dal vescovo insieme ai sacerdoti della diocesi. In questa occasione vengono benedetti l’Olio dei Catecumeni e l’Olio degli Infermi e viene consacrato il Sacro Crisma.

Quest’ultimo viene preparato con olio e sostanze aromatiche, secondo quanto previsto dalla tradizione e dalla disciplina liturgica.

Dopo la celebrazione, gli oli vengono distribuiti alle diverse parrocchie della diocesi, dove saranno utilizzati durante l’anno. È quindi un momento che crea anche un forte legame simbolico tra il vescovo, i sacerdoti e le comunità locali.

Per molti fedeli si tratta di una celebrazione meno conosciuta rispetto alle grandi liturgie del Triduo pasquale, ma permette di osservare da vicino l’origine degli oli che verranno poi utilizzati nei sacramenti.

Come vengono conservati gli oli santi

Una volta arrivati nelle parrocchie, gli oli devono essere custoditi con particolare cura. Non si tratta infatti di comuni contenitori di olio, ma di sostanze benedette o consacrate destinate alla celebrazione dei sacramenti.

Tradizionalmente vengono conservati in appositi vasetti, spesso realizzati in metallo e contraddistinti da sigle che permettono di identificarne immediatamente il contenuto. Le indicazioni possono variare nella forma, ma servono a distinguere chiaramente il Crisma, l’Olio dei Catecumeni e quello degli Infermi.

I contenitori vengono generalmente custoditi in un luogo appropriato all’interno della chiesa, spesso in un apposito armadietto o repositorio. Esistono inoltre piccoli astucci pensati per il trasporto, particolarmente utili quando il sacerdote deve portare l’Olio degli Infermi fuori dalla chiesa per celebrare il sacramento presso un’abitazione, una struttura sanitaria o un altro luogo.

La cura riservata alla conservazione aiuta anche a comprendere il valore attribuito a questi elementi: un materiale semplice e quotidiano viene destinato a gesti che segnano alcuni passaggi fondamentali della vita cristiana.

Un gesto antico che continua ad accompagnare la vita

Dalle antiche unzioni raccontate nella Bibbia fino alle celebrazioni contemporanee, l’olio ha attraversato secoli di storia senza perdere la propria forza simbolica. Nel Battesimo richiama l’inizio di un nuovo cammino, nella Cresima accompagna la confermazione della fede, nell’ordinazione sottolinea una nuova missione e nell’Unzione degli Infermi diventa segno di consolazione e vicinanza nella fragilità. Dietro gesti apparentemente semplici si trova quindi una tradizione molto antica, fatta anche di oggetti pensati per custodirla e celebrarla con cura: per la corretta conservazione e l’utilizzo durante le celebrazioni, è possibile scoprire una selezione di vasetti, astucci e accessori dedicati disponibili cliccando qui.

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