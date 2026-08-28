Maestria artigianale, tessuti e nuovi mercati: perché i produttori locali guardano con interesse a Mosca

di Sofia Ricci

Il territorio tra la Valsesia e Biella conosce della moda ciò che le capitali del fashion spesso non conoscono: come nascono tessuti e materiali. Qui da secoli si filano lane, si tessono stoffe e si custodisce uno standard qualitativo su cui fanno affidamento le più importanti maison. Proprio questa esperienza produttiva sta diventando una risorsa rara sui mercati delle economie in rapida crescita. E uno dei luoghi in cui la domanda per questo know-how è più evidente si trova lontano dalle Alpi – a Mosca.

Dal 28 al 30 settembre 2026 si terrà a Mosca il BRICS+ Fashion Summit , il più grande forum internazionale dedicato al fashion business nelle economie in rapida crescita, inserito nell’elenco degli eventi accreditati dei BRICS. Nel corso di diverse edizioni ha riunito esperti provenienti da oltre cento paesi, mentre il numero complessivo dei partecipanti a questo importante appuntamento si conta in decine di migliaia. Il BRICS+ Fashion Summit, forte della sua portata e autorevolezza, sta suscitando un interesse sempre maggiore in Europa: a Mosca arrivano con grande entusiasmo professionisti interessati ai nuovi mercati dell’Asia, dell’Africa, dell’America Latina e del Medio Oriente. Per un produttore piemontese è particolarmente importante il fatto che allo stesso tavolo con proprietari di fabbriche, fornitori di tessuti e accessori siedano designer, buyer e retailer. Tra le oltre quaranta sessioni, alle quali partecipano esperti provenienti da decine di Paesi, un ruolo di rilievo è riservato alla produzione, ai materiali tecnologici, alla certificazione e al ruolo dell’artigianato tradizionale nelle moderne catene di approvvigionamento.

A sottolineare come il settore stia cambiando e diventando più democratico e come il forum contribuisca a creare nuove connessioni è Sergio Puig, direttore della Mediterránea Fashion Week Valencia (Spagna), che tornerà al summit di Mosca questo settembre. «Le grandi aziende globali continuano a dominare in termini di capacità produttiva e distribuzione, ma i brand locali stanno acquisendo un’influenza sempre maggiore grazie alla loro autenticità, sostenibilità e identità culturale. Il futuro della moda sarà globale, sì, ma profondamente diversificato e radicato nelle realtà locali. Considero il BRICS+ Fashion Summit una piattaforma essenziale per i Paesi emergenti, perché trasforma la moda in un ponte di comunicazione culturale, economica e innovativa», afferma.

Considerazioni simili arrivano al summit anche da parte di chi raggiunge Mosca da altri Paesi. È il caso, per esempio, del Bangladesh, una delle principali potenze mondiali del settore tessile e dell’abbigliamento. «Il Bangladesh vanta una storia ricca e vivace nel campo del tessile, dell’artigianato e della moda. I brand locali hanno enormi opportunità di esportare i propri marchi in tutto il mondo attraverso le proprie peculiarità, il proprio artigianato e i propri tessuti. Il BRICS+ Fashion Summit permette ai paesi emergenti di riunirsi, creare partnership e scambiare idee», sottolinea Asad Sattar, fondatore e direttore creativo di Arka Fashion Week, che parteciperà al forum in questa stagione.

In cinque anni il mercato della moda di Mosca è cresciuto di una volta e mezza. La città dispone di uno dei sistemi di commercio online più sviluppati della regione, sta vivendo una significativa ondata di nuovi brand locali e un interesse nei loro confronti in rapido aumento e, soprattutto, la capitale russa è pronta ad accogliere nuove formule di collaborazione. Il principale vantaggio del BRICS+ Fashion Summit per un produttore europeo è l’accesso diretto alle economie in rapida crescita, dove si concentra la maggior parte dell’incremento della domanda globale di moda. La prossima occasione per conoscere questi mercati da vicino sarà alla fine di settembre, a Mosca.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato