Uomo investito da un treno: è morto sul colpo

Drammatico incidente all’alba di lunedì 21 luglio, lungo la linea ferroviaria Chivasso-Ivrea. Intorno alle 6.30 del mattino, un uomo è stato investito da un treno in transito nei pressi della stazione di Strambino. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Lo riporta Notizia Oggi

Secondo le prime ricostruzioni, il macchinista avrebbe azionato il freno d’emergenza, ma non è riuscito a evitare l’impatto. Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, i carabinieri e la polizia ferroviaria. A causa dell’incidente, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra le stazioni di Candia Canavese e Strambino. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus sulla tratta interessata per garantire la mobilità dei passeggeri.

Solo nelle ore successive la circolazione dei treni è tornata regolare.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook