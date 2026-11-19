Uomo 38enne trovato morto in casa dal fratello.

Uomo 38enne trovato morto in casa dal fratello

Dramma nel Novarese nella tarda serata di sabato 7 novembre. Intorno alle 23, un uomo è stato trovato senza vita nell’alloggio di Cerano in cui abitava con la madre. Aveva compiuto da poco 38 anni. A fare la drammatica scoperta è stato il fratello, che si era preoccupato per il prolungato silenzio dell’uomo. È stato lui a entrare in casa con le chiavi di riserva, trovandolo sul pavimento.

Non ricevendo notizie, i familiari avevano iniziato a temere che fosse accaduto qualcosa. La decisione di verificare personalmente la situazione ha portato alla scoperta del corpo, ma restano ancora da chiarire le circostanze della morte.

L’autopsia dovrà chiarire le cause della morte

L’uomo si trovava nell’abitazione che condivideva con la madre, assente in questi giorni. Al momento del ritrovamento, il corpo era sul pavimento vicino a un termosifone acceso.

Per conoscere le cause del decesso sarà necessario attendere gli accertamenti medico-legali. Lo riporta Notizia Oggi

Immagine di repertorio

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