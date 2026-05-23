Terribile scontro tra auto e moto: ferita gravemente una 22enne.

Terribile scontro tra auto e moto: ferita gravemente una 22enne

Grave incidente sulla strada delle Grange, nel Vercellese, tra l’incrocio con strada Erbade e la frazione San Genuario. Una ragazza di 22 anni di Crescentino è rimasta seriamente ferita nello scontro tra la moto su cui viaggiava e un’auto.

L’urto è stato particolarmente violento. La giovane è stata sbalzata dal mezzo ed è finita contro il parabrezza della vettura prima di cadere sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie ai soccorritori arrivati rapidamente sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La 22enne è stata trasferita d’urgenza al Cto di Torino, dove i medici l’hanno sottoposta a un intervento chirurgico. Restano ore di forte apprensione per familiari, amici e conoscenti della giovane. Lo riporta Notizia Oggi

La circolazione nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e durante i rilievi eseguiti dai militari. L’area è rimasta presidiata fino al completamento delle verifiche necessarie per la ricostruzione dell’accaduto.

Foto d’archivio

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